南投補選「花盆藏密錄器」　名間鄉開票所查獲另一支

▲南投市營盤國小投開票所外出現裝設在花盆中的密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第2選舉區立委補選落幕，繼上午於南投市營盤國小投開票所外出現民間自發監票團體裝設「花盆秘錄器」、違法監控選民，南投縣選舉委員會指下午3時許又於名間鄉另一投開票所30公尺內發現秘錄器，目前由警方查扣。

南投選委會表示，今日天氣溫和，投票率也達46.35%，與本縣104年立委補選投票率37%提高；投票秩序也大致順暢，7鄉鎮市共253個投開票所於上午8時至下午4時投票時間內，計有3件涉及違反《選罷法》第108條第2項及刑法142、147條規定。

▲全民監票行動聯盟成員於南投各投開票所拍攝選民，甚至於花盆安裝密錄器。（圖／記者高堂堯翻攝）

其中在南投市第37、38投開票所（設置在營盤國小），有自稱是「全民監票行動聯盟」的成員在投開票所30公尺內裝設錄影器材及攝影，經民眾反應選監小組，即刻聯繫警方勸離後，自稱該聯盟人士又再度返回第38投開票所內，繼續錄影並與民眾發生口角，又經監察小組與警方介入及帶回中興分局光明派出所處理。

選委會表示，該聯盟人員疑似違反《選罷法》第108條第2項及刑法142、147條規定，由警方擬移送地檢署偵辦；另於下午3時11分，名間鄉第163投開票所（設置在新街集會所），主任管理員也發現在投開票所30公尺內，某處有秘錄器正在攝影，立即迅速通知警方人員現場予以查扣。