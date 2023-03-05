美媒：拜登料發布行政命令　加強美對中投資規範

▲美國官員指出，拜登政府即將加強美國企業在海外的若干投資規範。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社德拉瓦州威明頓4日綜合外電報導

據熟悉商議內容的美國官員指出，拜登政府即將加強美國企業在海外的若干投資規範，以限制中國取得相關技術來增強自身軍事實力。

美聯社報導，這名官員因沒有對外評論的權限而以匿名方式表示，總統拜登這項即將發布的行政命令，將限縮美國在具有國安應用層面的先進技術上的投資，例如可以協助中國提升軍事決策速度與準確性的次世代軍事能力。

這名官員表示，拜登政府官員在制定美國最新投資規範時，持續與盟友溝通協商。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天率先報導指出，美國財政部和商務部昨天向議員提交報告，詳述新的監管計畫將如何因應美國在海外先進技術的投資。華爾街日報報導，這兩大部門表示，預計將在白宮預算中尋求更多款項來投入這項投資篩選計畫。白宮預算定於9日出爐。

白宮國家安全會議（NSC）發言人婉拒評論財政部和商務部的報告，但指出拜登政府官員持續向國會通報它們在制定海外投資辦法上的進程。

這項舉措預期將遭遇美國企業反彈。拜登政府官員先前已向商界示意說，在檢視美國各項對中投資的規範之餘，會注意不會管過頭。

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在外交關係協會（Council on Foreign Relations）不久前的活動中指出：「依我之見，我們所作所為最重要的，便是確保劃分清楚競爭和國安之間的界線。」他說：「我的觀點是，當美國與世界任何一個國家在公平競爭環境中較勁時，我們表現得很好。」

他說：「但我們同時希望，當我們在這狹窄空間中查覺到國安風險時，能有工具來保護美國的國家安全。」

去年，一個由跨黨派議員組成的團體敦促拜登建立一套更為嚴苛的審核系統來審查在外國敵對勢力的投資，而中國是首要考慮因素。