嘉市警恐龍裝現身教育博覽會　加強反詐騙力道

▲ 嘉市警2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，警員恐龍裝上身反詐宣導吸睛搶拍照 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會4日在本市西區港坪體育館展開，吸引眾多嘉義縣市地區家長及學子到場參觀，嘉義市市長黃敏惠蒞臨現場為活動展開序幕，嘉義市政府警察局第一分局也到場擺設防詐騙宣導攤位，提醒菁菁學子求學之際，亦要防範遭詐騙可能，並由刑警穿起恐龍裝手持「假投資詐騙關鍵字」、「網路購物要小心，低價商品莫貪心」及「ATM無法解除分期付款」等宣導標語吸引眾多民眾及大小朋友上前互動並合照。

因應詐騙案件頻傳，內政部警政署署長黃明昭為提升民眾防詐意識，特別拍攝「阿昭署長」宣導防詐系列影片。對此，嘉義市警局第一分局也特別協調轄內各大KTV、百貨公司及大賣場等場所，播放該系列影片，影片一播出，成功吸引逛街人潮及嗨歌民眾目光，有效提升宣導效果。

嘉義市政府警察局第一分局轄區內夜生活發展蓬勃，並有各大百貨、賣場等人流大的設施單位，近日包括全國電子、皇爵飯店、兆品酒店、歌神、香格里拉、合家歡、瑪格及燦坤3C賣場等場所，都在播放警政署長黃明昭親上警察廣播電台所錄製「阿昭署長」宣導防詐系列影片。

嘉義市政府警察局第一分局長林詔徹表示，根據內政部警政署公布2022年詐騙手法前3名，分別為「假網路拍賣」、「假投資」及「ATM解除分期付款」等詐騙手法，呼籲民眾不論購物、投資或接到來路不明電話，均應小心求證，以免遭騙。另青少年寒暑假甚至踏入大學之際，難免會前往打工貼補家用，應徵工作應多加小心求證，避免錢財損失外，還變成人頭帳戶。