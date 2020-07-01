嘉義警緝毒全紀錄！激烈狂砸車「碰碰碰」玻璃全碎　民嚇傻直擊

▲嘉市警方緝毒打破車窗將嫌犯壓制在地。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市青年街與南京路口，日前上演砸車秀，半夜偌大的玻璃碎裂聲響，著實讓附近居民都嚇了一大跳，以為是幫派械鬥，原來是嘉義市警方積極打毒。

嘉義警方長期佈線與販毒集團打交道，最後由佯裝買家的員警釣出毒犯相約交易，臥底買毒與現場埋伏的便衣員警見時機成熟便一擁而上，過程中更遇到毒犯頑強抵抗，一度想要駕車逃逸，卻被警方及轄區八掌派出所員警團團包圍，激烈的圍捕過程連毒犯坐駕的前擋風被砸得稀巴爛。警方為了攔下毒販掛彩，最後成功攔下毒販及用車，順利起出毒咖啡包、K他命等不法物品及不法所得。

▲嘉市警方搜出毒咖啡包等。（圖／讀者提供）

▲警方緝毒將嫌犯壓制在地。（圖／讀者提供）

據了解，嘉義市警方日前掌握販毒集團出沒情資，於是派出臥底員警與販毒集團搭上線，但犯嫌警覺性高，對於臥底員警的邀約多次婉拒。所幸警方也耐住性子，成功約出毒犯，日前相約青年路上汽車旅館內交易。

過程中，兩名毒犯與假裝買毒的便衣刑警在車上交易，當時便衣員警坐在後座表示身份後，毒犯驚覺犯行曝光，企圖打算開車加速逃逸，卻被臥底員警機靈拉住手煞車，使得毒犯車無法揚長而去。警方縝密計畫及預先佈置人力成功逮獲毒販，現場查獲56包毒咖啡包、3大包K他命。

警方表示，正值暑假期間，對於查毒作為警方將不鬆懈。

▲包裝精美毒品。（圖／讀者提供）