結婚登記穿著超勁爆！新郎巧思全因老婆綽號　見證愛情真面目曝

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區戶政事務所5日上午出現一對開著恐龍車、穿恐龍裝的新人，要來登記結婚，有別於一般穿著白紗、西裝或是中式龍鳳褂，來洽公的民眾看到，覺得相當逗趣，紛紛圍觀搶拍照，讓戶所充滿喜氣及歡樂。

▲板橋一對新人結婚登記穿著恐龍裝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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據了解，這對新人蔡先生與侯小姐認識3年，新娘名字有個蓉字，外號「恐龍」，新郎蔡先生表示「結婚是一生一次的人生大事，就是要特別裝扮成喜愛的恐龍辦理結婚登記，要跟心愛的人留下一輩子紀念。」於是上網查資料恐龍裝DIY方法，用紙盒做出「翼首龍」和「暴龍」裝。

更有趣的是，蔡先生將平時賣早午餐的電動餐車改裝，布置一台恐龍車，直接開來戶政所。板橋戶政事務所主任盧碧蘭說，新人結婚創意越來越多，為讓新人留下更多難忘回憶。

▼板橋一對新人開改裝的恐龍電動車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

板橋戶政近來也特別打造花藝婚禮的結婚拍照佈置背板，以德式花藝為背景，以圓弧線條為主，寓意婚姻相處之道「圓融」、「互結連理」的意境，並以花材為主引導設計風格，搭配路燈、情人椅，塑造喜氣、浪漫的情境氛圍，歡迎新人多多利用拍照。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼板橋一對新人結婚登記充滿巧思 。（圖／記者陳以昇翻攝）