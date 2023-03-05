鼓勵青年返鄉務農　農委會「農業經營準備金」最高2年72萬元

▲農委會提供「農業經營準備金」。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵青年返鄉，改善農業勞動力老化，農委會開辦「農業經營準備金」，提供青農強力後盾，今年上半年已開放申請，自3月6日起至3月24日止可線上申請，只要年滿18到45歲，實際從事農業生產並具有農業經營場域的新進農民，即可獲得最高2年72萬元的「農業經營準備金」。

農委會表示，新進農民申請並經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計36萬或72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元。109年至111年下半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，目前已有515位新進農民納入輔導。

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農委會指出，112年上半年方案除延續原先內容，並循往例設有基準日，以2月28日作為申請人年齡與實際從農年期等的計算基準，後續也將透過訪視作業針對已領取農業經營準備金的申請人，持續追蹤輔導產業發展狀況，以利串接相關產業資源。

農委會說，農業經營準備金方案，歡迎農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術的新進農民參與，除提供經營準備金外，亦有各項輔導措施，以多元化的農業政策，協助青年農民在農業領域穩健發展。

農委會提醒，農業經營準備金申請期間自3月6日起至3月24日止，採線上申請，可至農委會「農業經營準備金線上申辦整合系統」辦理，或撥打免付費諮詢專線0800-508-598。