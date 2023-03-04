批踢踢掀「留言＋.jpg」熱潮　鄉民解釋原因只因一個字

▲批踢踢掀起留言最後加「.jpg」熱潮，鄉民解釋原因。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

「.jpg」是一種儲存數位相片的檔案格式，有一位網友近日在批踢踢疑惑說，他最近瀏覽批踢踢的文章時，發現不少人會在文字後方，特別加上「.jpg」等4字，讓他好奇究竟有什麼特殊意義。

原PO在批踢踢表示，他最近看批踢踢的文章時，發現了一個奇特的現象，就是許多人在留言時，經常在文字後方加上.jpg，讓他好奇「加.jpg是什麼意思啊，看不懂的是不是老人？」

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▲網友解釋加入.jpg原因，「當你想貼某張圖，又懶得找的時候」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，許多人惡搞說，「快被淘汰的老人才懂吧.doc」、「你才老.rar」、「窩不知道.heic」、「黑人問號.jpg」、「奇怪的知識增加了.jpg」、「是非可以這樣顛倒嗎.gif」、「這裡看起來像問板嗎.jpg」。

也有許多人解釋，「當你想貼某張圖，又懶得找的時候」、「訓練你大腦看到文字自動生成圖片的能力」、「加了.jpg，鄉民腦內會自動生成圖片」、「就懶得找圖推文」、「不要問，問就是懶」，其實就是回文者懶得找圖，因此加個.jpg，讓讀者自行想像。