29歲酒店妹上班喪命！陽光生活照曝光　檢警驗屍...她身中8刀慘死

記者邱中岳／台北報導

北市中山區酒店，在3日上午8時許，酒店女公關「伊伊」在包廂內被殘忍砍殺，嫌犯還企圖自殘輕生，但酒店女公關最後送醫不治身亡。據悉，該名酒店女公關因為了改善家計，瞞著家裡到酒店上班，但沒想到僅4個月就被瘋狂酒客砍殺身亡，檢警相驗確認女公關身中8刀身亡，致命傷將擇日解剖。

警方調查，56歲的陳姓酒客，在近日頻繁前往中山區某酒店消費，都是找29歲花名「伊伊」的女子坐檯陪酒，光這陣子就3、4次頻繁找伊伊坐檯陪酒，但3日竟帶著水果刀上門消費，最後要帶伊伊出場被拒，竟將伊伊拖到廁所痛下殺手，朝頸部、腹部連砍8刀。



▲長相甜美的伊伊在酒店上班4個月，沒想到竟慘被瘋狂酒客砍殺8刀亡。（圖／讀者提供）

店家聽到尖叫聲，立刻衝進包廂，見到倒在地上奄奄一息的伊伊，以及正持刀自殘的陳姓酒客，最後將刀奪下後報警處理，警消將2人送往醫院救治，但伊伊最後仍宣告不治，警方也將陳姓酒客依照殺人罪嫌移送法辦。

據了解，花名伊伊的張姓酒店女公關，原本與家人同住在新北市八里區，但是因為了改善家計，在4個月前瞞著家人跑到酒店上班，且上班規律正常，長相也是甜美可愛，但卻遇到瘋狂追求的陳姓酒客，被狂砍8刀後送醫搶救不治。

▲陳姓男酒客遭酒店女公關拒絕出場，竟持水果刀砍殺8刀害亡。（圖／記者邱中岳攝）

家屬事後到場，對於女兒跑到酒店上班渾然不知，最後得知女兒消息，只知道正在待業中，沒想到竟然命喪瘋狂酒客之手，檢警事後也相驗伊伊遺體，初步確認女公關身中8刀，但確切致命傷將等待檢警進一步解剖釐清。

殺人的陳姓瘋狂酒客到案後坦承，一周去酒店找伊伊消費4次，本來2人相談甚歡，在通訊軟體內互動良好，但是這2天突然已讀不回，感覺對方變冷淡，所以才會帶刀上門想嚇唬對方，沒想到被嗆「去死，不想見到你」，才會怒火中燒痛下殺手。陳犯案後已遭檢方聲押。