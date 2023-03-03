真實身分傻眼了！「醫師」常客捅死酒店妹　自殘躺床上銬畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所，3日上7時許接獲報案，錦州街一家酒店發生酒客持刀砍殺酒店女公關，造成女公關倒臥包廂廁所，頸部、腹部多達6處刀傷，持刀殺人的酒客左胸、右腹也有2處刀傷，最後酒店女公關傷重不治，酒客目前仍在醫院搶救。

▲酒店女公關被男客人狂捅6刀慘死，男客殺人後自殘胸、腹受傷，由警方戒護上銬送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，56歲的陳姓酒客，在2日晚上7時許前往錦州街的酒店消費，直到3日上午7時許，店家聽到包廂內有尖叫聲，立刻上前查看，發現29歲的張姓女公關倒臥包廂廁所，頸部、腹部有多處刀傷意識不清，陳姓酒客則是左胸、右腹有刀傷。

據悉，陳姓男子常常在該酒店喝酒，都找張姓女公關坐檯陪酒，自稱職業是醫生，但最後警方查明，男子平時無業，目前男子也在醫院觀察，等傷勢穩定後進一步釐清行凶原因。

店家發現，現場有行兇的水果刀，立刻聯繫警方到場處理，警消立刻將重傷的張姓酒店女公關送往醫院救治，但因傷勢嚴重經過搶救後仍宣告不治，陳姓酒客則是左胸、右腹有自殘的狀況。

陳姓酒客目前仍在醫院接受治療，據了解，陳姓酒客為酒店常客，每次都專找張姓女公關坐檯陪酒，當天陳姓酒客執意要帶張女出場，但張女不肯，最後竟衍生殺機。