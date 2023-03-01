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大陸 大陸焦點 特派現場

24歲女遭夫砍8刀亡！ 傳「屍體被偷消失」引爆警民衝突　影片遭封殺

▲▼河南24歲女遭丈夫連砍8刀亡。（圖／翻攝自影片）

▲河南24歲女遭丈夫連砍8刀亡。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南滑縣發生一起恐怖兇殺案，當地一名24歲楊姓人妻，遭丈夫連砍8刀慘死，留下一對兒女，其中1孩尚在哺乳期。26日晚間，突然傳出死者的遺體被男方家偷走，引爆當地民憤。事發後，娘家和大批民眾前往男方家討公道，最後警方出動，雙方發生激烈的警民衝突。目前，相關影片在大陸社交平台已被下架和封鎖。

綜合陸媒報導，河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村村民張某豪和24歲妻子楊女結婚多年，育有1子1女。知情人透露，因為婆媳矛盾嚴重，楊女一直被婆婆刁難，且對方手執家中經濟大權，而張某豪每月只會給2、300元（人民幣，下同）家用。

楊女因要解決生活開支，曾經營小生意賺錢，卻被婆婆嫌棄「不顧孩子」，她只好回家照顧一家老小，不斷向外借錢應付開支，終致債台高築。楊女難以忍受長期的家庭矛盾爭吵，決定離婚，但婆婆非但沒有勸說，反而挑唆兒子教訓楊女，最終雙方發生爭執。

▲▼河南24歲女遭丈夫連砍8刀亡。（圖／翻攝自影片）

▲現場爆發激烈的警民衝突。（圖／翻攝自影片）

事發當天，楊女被丈夫連砍8刀慘死，刀刀都在脖子上。當時她正在給1歲多的孩子哺乳，被丈夫砍後，連逃跑都沒做到，當場死亡。楊女遇害後，公婆竟連夜跑到親戚家中暫避，無人出面處理後事。曝屍5天後，楊女的母親才得知她已身亡。

由於楊女未離婚，按照當地習俗，女方屍體不能放在娘家。娘家人一怒之下，直接將棺材放在婆家的客廳門口，並以紅磚、水泥封門，再擺放祭品。不久後婆婆現身，當被人指責太過薄情寡義，她竟用方言回懟是楊女太傻，見兒子持刀殺她還不逃跑。

此外，有消息稱，2月26日晚，娘家人被人連哄帶騙以商量事名義控制在屋內，婆家人再偷偷將楊女的屍體拉走。據網友爆料，男方家勢力很大，家中有人在鄭州市公安局。

推特帳號「李老師不是你老師」PO出現場影片顯示，26日，憤怒的娘家人和村民一怒之下衝往婆家，現場一度爆發激烈的警民衝突。警方出動驅散人群，但大批民眾將警車包圍，也有村民遭警察毆打。

在村民拍攝的多段現場影片中，憤怒的村民們將多輛警車包圍，警車不停的左右搖晃。有警察揮舞警棍毆打村民，也有村民站在屋頂上高呼抗議口號，要求警方公正處理這起殺人案。

▲▼河南24歲女遭丈夫連砍8刀亡。（圖／翻攝自影片）

受害人哥哥控訴，「這就是執法警察執的法，把我妹妹的屍體都給弄走了，這就是解決辦法，把我們家的人全部軟禁起來。」

27日，河南省滑縣縣委宣傳部公眾號通報稱，事發於2月20日，張某豪已被刑事拘留及批准逮捕。通報表示，滑縣縣委、縣政府已成立「220」案件處置工作組，努力安撫情緒、化解矛盾，依法依規對家庭未成年人進行救助，持續關愛孩子健康成長。

通報還稱，「案件發生後，有個別網民在互聯網上傳播虛假信息、故意誇大事實」。目前，警民衝突相關影片在大陸已被封禁。

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