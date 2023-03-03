不要誤闖匝道！　一工處中壢工務段裝設提醒標誌祈平安

▲不要誤闖匝道！一工處裝設提醒標誌台61(台15)。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有感民眾逆向行駛誤闖高速公路、或快速道路匝道的交通安全事件頻頻發生，公路總局一工處3日表示，當遇到逆向行駛的狀況，千萬不要慌張，應往路邊路肩或避車彎較安全處停車，立即打開雙黃警示燈，並打電話給轄區警察局通報，讓警察協助引導安全離開。

一工處中壢工務段段長蔡志盈表示，民眾逆向行駛誤闖高速公路、或快速道路匝道，輕則「逆向和跨越雙黃線」違規罰款，重則甚至付出寶貴的生命。

▲台66(台61)路段。（圖／一工處提供）

為了降低類似的交通安全事件發生，了解如何分辨駕駛人行駛的方向是否錯誤？駕駛人車前的擋風玻璃看出去都是「車頭或車頭燈」，馬路地上的文字、箭頭都是相反的、路緣反光片會是紅色的，正常順向行駛時，看到的路緣反光片會是黃色的、路標的牌面看不到標示且都只看到灰色的看板。

▲台66(台1)平鎮一路段。（圖／一工處提供）

而如遇到逆向行駛的狀況也千萬不要慌張，應往路邊路肩或避車彎較安全處停車，並立即打開雙黃警示燈，並打電話給轄區警察局通報，讓警察協助引導安全離開。除了以上判斷及救援，工務段也有實質的努力，讓駕駛人把逆向誤闖匝道的機率降到最低，今年2月24日，中壢工務段交通安全小組在轄區快速道路台61線及台66線的匝道前裝設「出口」、「停止線」、「箭頭」、及「禁止進入」標誌完成，無外乎多一道提醒駕駛人，不要誤闖匝道囉！