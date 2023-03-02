缺藥風波延燒　蔡英文「持續與藥廠溝通」：積極調度各項藥品

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

面對國內近期所爆發的缺藥風波，蔡英文2日表示，目前衛生福利部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保各地的藥品供應穩定。政府也會持續與藥廠溝通、協調，而她也要感謝這陣子所有醫師、藥師以及各通路的協助。

健保署昨日公布藥品價格調整清單，共計5511項藥品受影響，其中36項調升、5475項調降，另有8579項未調整。面對不少藥物出現缺藥危機，衛福部部長薛瑞元今日在立法院衛環會中坦言，可能一時之間沒辦法通通排除，但會一直檢視，讓給付範圍縮小，健保署已著手在做，預計1至2個月後會有結果。

蔡英文表示，今日她在總統府與全聯會的醫師朋友們見面，疫情期間，醫師公會全國聯合會快速串聯全國醫護人員，一起投入打疫苗、視訊看診、癒後照護等各項防疫工作，讓台灣共同克服疫情的挑戰，「感謝他們協助防疫，也長期協助台灣醫療的國際合作，發揮TaiwanCanHelp的精神。」

針對近期外界所關注的全球缺藥問題，蔡英文說明，目前衛生福利部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保各地的藥品供應穩定。政府也會持續與藥廠溝通、協調，而她也要感謝這陣子所有醫師、藥師以及各通路的協助。更承諾，未來她會透過臉書簡短說明，回應大家關心的議題。