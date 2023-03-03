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2023「12星座財運」排行榜！第一名貴人相助、財庫滿滿

生活中心／綜合報導

2023年十二星座財運排行榜出爐！命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」分析出2023「12星座財運」排行，其中，第一名受到貴人相助、財庫滿滿，快看看自己排名第幾。

▲面相,好命,富貴,財富,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲今年有機會財運大爆發嗎？（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

TOP 12 雙子座

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雙子座在2022年事業運算很不錯，只是這種效益沒有產生實質的利益，因此財運並不出色，到了2023年，因為去年的關係，累積了不少的社會人脈，在2023年得到不錯的人緣及良好評價，容易因此成為義工團隊去幫助他人，到了下半年，更有可能因為善心，而走入精神層面幫助他人，會對他人有慷慨捐獻的行為，因此在2023年，顯然的對於追求財富，並不熱衷，但有利於人脈的培養，或許在2024年的財運，會因人脈而大暴發。

TOP 11 金牛座

金年座在2022年底時，可能因為事業企圖心強，從事了高風險的行為，造成財務上的損失，這情況可能延續到2023年初，所幸2023年上半年，受到福報跟上天的祝福，會有莫名的好運，及不為人知的貴人相助，才不至於讓損失擴大。到了2023下半年初，這時的好運會更佳明顯，暗貴人現身，幫助你累積更多財務上的經驗，使得你的賺錢機運變多，若你懂得把握時機，將有機會為自己創造新的財富巔峰，否則只是看得到吃不到，錯失大好機會。

TOP 10 天蠍座

天蠍座在2022年，用了不少時間在娛樂跟愛情這方面，或許因為這樣，在2023年，你們會更有心在工作表現上，而且會有相當不錯的成效，還有機會成為模範員工，不過卻有可能因此要注意健康問題，會有醫療花費支出，不過相信你的熱心會被看見，能吸引到自己的貴人出現，或與他人有合作的關係，特別是在法律關係方面，會有不錯的獲利，只是也可能因此過度慷慨，收支不平衡，造成花費增多，務必留意。

TOP 9 獅子座

獅子座在2022年，可能花了不少時間在偏財上，也可能得到他人的錢財，在2023年，你們有機會因為進修學習，而有金錢的收益，但是卻有可能因為外出到遠方、長途移動，或是去旅行，使得開銷增加很多，好在到了下半年，在努力工作之下，增加了曝光的機會，只是這功名利祿得來的卻很辛苦，為求表現，加上此時的責任心重，承擔了不少的責任，所以需要相當的付出，財富上才能有所收獲。

TOP 8 巨蟹座

巨蟹座在2022年，外地求財的人，通常都有不錯的收獲，是比較幸運的，而在2023年開始，有機會在工作上得到不錯的成就，容易受到貴人的提攜與幫助，帶來良好的社會地位，更有機會因工作認識不少政商名流、但通常是名大於利，名聲旺，財富效益則有限。而且到了下半年，因為認識的人多，僅管人脈廣而有好運氣，也容易交到位高權重的朋友，但同時人際關係的花費也增多，所以支出方面需要多留意，畢竟這段時間，名利是無法雙收的。

TOP 7 射手座

射手座在2022下半年，有造化弄人的現象，多半都經歷過極度辛苦，才能有所收獲，而物極必反，在2023年開始，心態反而過度隨意，會有大膽投資的想法，此時則需注意自身，如果相位好，是有機會經由投機賺大錢，若相位不佳，則可能過度盲目而賠錢，不管哪一個，到了下半年，多半會願意花時間在工作上，有機會受到上司、同事，或貴人的幫忙，開始在工作上做得有聲有色，雖然不至於大發財，但穩定的收入是有的。

TOP 6 水瓶座

水瓶座在2022年也是磨難不少，錢賺得很辛苦，到了2023上半年，還是需要相當的努力才行，踏實一點上班工作，財富至少是平穩的狀態，此時不妨利用下班空閒時間，不斷的學習新知識或新的技能，有機會在日後幫助自己賺錢，帶來財富上的好運，在下半年的時候，如果有想要發展事業的，可以選擇在家鄉地來經營，可以得到家人或家族的幫忙，另外，需要好好守住賺來的錢，別隨意揮霍，至少能守住不少財富。

TOP 5 摩羯座

摩羯座在2022年，也是相當辛苦的一年，基本上只要腳踏實地的工作，大部份在正財方面都有賺到錢，而在2023年，只要花點時間研究，有機會靠著買賣不動產而有獲利，而且還能得到家庭的幫忙，或是祖上的蔭庇，得到家產，到了下半年，在偏財上，尤其是投機方面，是有機會得到財富，不過高風險高獲利，切記勿過於沉迷，應該見好就收，如果本身有從事藝術買賣，或骨董收藏的，將有機會在他人的鑑賞之下，賣出好價錢。

TOP 4 天秤座

天秤座在2022下半年，在工作上應該是很努力的員工，部份人也可能已經受到上司提拔而晉升了，到了2023上半年，有機會因為穩定的工作，而走入婚姻，同時有機會因為伴侶的幫忙，而得到不少財富，在2023下半年，更有機會因為商業合作，而有財富上的獲利，大撈一筆，這時除了商業頭腦、投資理財能有獲利，還有機會靠自己創意，得到貴人的賞識，而賺到不少錢。因此2023年，只要人際關係不錯，就有機會賺到錢。

TOP 3 處女座

處女座在2022在跟別人合作或社交關係中，可能已經有不錯的成就，因此在2023年開始，跟別人的合夥，有機會得到不錯的獲利情況，尤其在商業結盟之下，事業版圖有望更為擴張，營業收益提升更多。另外偏財運也較以往好，尤其是有風險的投機財，只要更大膽一點，有機會成為暴發戶，到了下半年，不妨前往外地取財，財神會在離開家鄉的地方等你，多點努力，多點感恩，財運會經由你的福報而得來。

TOP 2 雙魚座

有些雙魚座可能在去年，已經突破內心的障礙，因此有機會延續去年的好運，在2023上半年，幸運星落於財帛宮，提升了自我的認同感，心態更佳正面，對賺錢很有想法，能在最佳的效率之下，賺到最大的收益，不僅能在社交中有貴人幫忙，也能為他人賺進不少財富，是個互利互惠的狀態，將會是朋友眼中的小財神，對於辛苦工作而得到的財富，也能善加利用於投資上，帳戶存款將累積得滿滿，有機會當個小富翁。

TOP 1 牡羊座

牡羊在2022年沉潛了半年之久的時間，不斷修正內心精神上的狀態，在2023年，財運將會重新回到財帛宮的位置，首先在上半年，木星坐落於本命宮，這時的你機運非常好，同時眼光看得很長遠，心態變得非常樂觀，做事也很極積，因此當木星到了財帛宮時，財運就開始大暴發，茶來伸手飯來張口，錢財是滾滾而來，賺錢會很輕鬆，正財穩當當，商業投資理財也能精準的賺取獲利，財庫滿滿而無慮。

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