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海上旅客來了！國際郵輪疫後3／7首航基隆　船客免費搭觀光巴士

▲國際郵輪疫後3/7首航基隆 郵輪客免費搭觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際郵輪疫後3月7日首航基隆，郵輪客免費搭觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年第一波郵輪入境旅客，預計將在3月7日抵達基隆港！基隆巿政府將以全新的基隆觀光巴士遊程，迎接國內外郵輪旅客的到來，並於首日提供郵輪旅客免費搭乘。觀銷處副處長林文榮表示，今年以全新的「渴望遊基隆」郵輪觀光品牌，搭配中型巴士及隨車專業人員進行全程中、英文導覽解說，提供全新的遊程體驗，提升國際郵客搭乘的旅遊品質。

觀銷處副處長林文榮表示，基隆觀光巴士將依郵輪靠泊碼頭，安排由東岸或西岸郵輪旅客中心出發，規劃東、西岸交錯的路線，讓國際旅客在短暫停留基隆的6個小時內，覽盡基隆的精華點一日遊，行經基隆廟口夜市、基隆要塞司令部、正濱漁港、和平島地質公園、國立海洋科技博物館、佛手洞及太平青鳥等知名景點，並配合郵輪到港時間安排發車，每個郵輪靠泊日發車四個班次，無縫接駁搭乘郵輪及看郵輪的遊客暢遊基隆。

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▲國際郵輪疫後3/7首航基隆 郵輪客免費搭觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Tour Bus觀光巴士「西岸線旅遊路線」。

林文榮說，為慶祝郵輪復航基隆，3月7日當日凡出示登船證、郵輪房卡、搭郵輪出入境護照或旅行社開立旅客郵輪行程確認表等等搭乘郵輪證明，即享當日免費且不限次數搭乘基隆觀光巴士。另外，復航首月基隆觀光巴士一日劵原價500元、到3月31日止優惠價350元，不論國際旅客或台灣民眾都可線上購票，於郵輪停靠日時皆可搭乘體驗。

購票請上「太陽網」或於郵輪靠泊日至東、西岸郵輪旅客中心觀光巴士服務台洽詢，今年也將陸續結合郵輪首航及假期預約推出主題遊程套票及優惠，串連基隆七區觀光特色，提供郵輪旅客多元的旅遊選擇！

基隆旅遊網：https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

觀光及城市行銷處網：https://www.klcg.gov.tw/tw/city/2632-267740.html

太陽網：https://suntravel.tw/product/2023keelung_tourbus/

▲國際郵輪疫後3/7首航基隆 郵輪客免費搭觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際郵輪疫後3/7首航基隆 郵輪客免費搭觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

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