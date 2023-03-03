他按喇叭提醒...鬼切阿北路怒症上身　「路中央互噴三字經」下場曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子（36歲）日前騎機車行經鳳山區瑞龍東路時，前方一名陳姓阿北（65歲）突然左切，害張男差點撞上，張男按了聲喇叭，不料卻激怒阿北，雙方就在馬路上吵了起來，還飆出三字經，員警獲報到場後，兩人都表示不願提告，但警方表示，兩人可能已經違規，將依法裁罰。

▲阿北突然左切害後方機車差點撞上。（圖／翻攝自社會事交通版）

▲兩名機車騎士在路中央吵了起來。（圖／翻攝自社會事交通版）

網友將整個事發經過和吵架過程PO上社群平台「社會事交通版」，並註明「男遇阿北突左切險追撞怒嗆三字經雙方停路中互嗆」，轄區鳳山分局表示，新甲所在2月24日10時許獲報，至瑞隆東路與同明路口處理糾紛，到場發現是陳男（65歲）騎乘機車沿瑞隆東路右轉同明街後欲橫越道路，後方騎乘機車之相同行向張男（36歲）險與陳男發生擦撞，因而發生口角，雙方未發生肢體衝突，現場經警方調停後各自離去、互不提告。

警方檢視行車記錄器如經民眾檢舉提供相關影像，表示將檢視違規事證，如屬實將依道交條例第60條第2項第3款規定「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處900元以上1800元罰鍰」逕行舉發。

鳳山分局呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，以維護用路人安全。行車應心平氣和，以免一時情緒口出惡言亦觸法。