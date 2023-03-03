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大陸 大陸焦點 特派現場

人妻外地工作「拜託閨蜜監視老公」　意外看到1畫面...秒衝回家！

人妻意外抓包閨密偷吃老公。（圖／翻攝自微博）

▲人妻意外抓包閨蜜偷吃老公。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

真心換絕情！中國大陸一名35歲人妻半年前被公司調到外地工作，不放心的她請閨蜜幫忙「觀察」老公，沒想到，好姊妹不僅照顧老公到床上，甚至要人妻的小孩叫她媽，人妻透過遠端監視器看見這心碎一幕後，氣得立刻回鄉抓姦。

綜合陸媒報導，人妻當初聽信父母「嫁給三普男」並生下1子後，因為家境普通、收入普通和長相普通的丈夫，總想靠偏門投資賺錢卻總以失敗收場，只好回到職場賺錢持家，未料她被公司派到外地工作後，竟會意外揭發老公和閨蜜的姦情。

人妻5年前產子時曾請月嫂顧小孩，順便在家裡安裝監視器，等「孩子大了，不用月嫂了，我們就把遠端給忘了」，怎料她最近工作時手機突跳出監視器畫面，仔細一看，發現是兒子玩丈夫手機時意外啟動App，但人妻再定眼看，竟見到閨蜜穿睡衣從主臥出來。

人妻雖持續換不同監視器觀察，但都看到閨蜜和老公親密互動，丈夫甚至說：「給點時間，等財產都弄到手就離婚。」閨蜜則自然的把兒子抱在懷裡還要他「叫媽」，好在兒子已經長大，連聲拒絕說：「妳不是我媽媽。」卻遭丈夫無情怒罵。

這些畫面讓人妻看了無比心碎，因為這名閨蜜正是她出發前特地請來「留意」老公的，怎知對方竟會跟丈夫搞上。人妻在保存證據後，立刻向公司請假殺回老家，並成功捉姦在床，她表示，「爛婚姻和爛男人我都可以不要，但我得帶走兒子，也要讓他們知道，背叛是要付出代價的」。

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