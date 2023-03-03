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建防火牆！猴痘疫苗「增2類人可打」　高風險性行為者成主要對象

▲▼猴痘疫苗。（圖／路透）

▲因應猴痘疫情，疾管署召開專家會議討論猴痘疫苗，示意圖。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首兩例本土猴痘個案，本土疫情風險提升，疾病管制署緊急召開專家會議討論猴痘疫苗接種策略。疾管署副署長羅一鈞今（3）日說明，針對暴露前預防接種決議擴大剁向，決議新增2類族群，其中又以近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者為最主要；另經專家討論，疾管署也將增購1萬劑猴痘疫苗。

▲▼疾管署發言人羅一鈞公布有關猴痘疫情防治，專家會議針對猴痘疫苗接種對象與接種方式。（圖／疾管署提供）

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▲疾管署發言人羅一鈞公布有關猴痘疫情防治，專家會議針對猴痘疫苗接種對象與接種方式。（圖／疾管署提供）

疾病管制署1日公布國內確認首兩起猴痘個案，分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男，羅一鈞日前說明，這2名個案本身沒有出國旅遊史，與先前境外移入猴痘無關，兩人間也沒有共通性，屬於散發病例。本土感染風險提升，除持續疫調感染來源，疾管署2日召開專家會議討論暴露前預防疫苗接種。

疾病管制署今(3)日表示，會中專家就現階段國內本土疫情風險，評估有效控制疫情及降低疾病威脅方式進行討論。並參酌世界衛生組織(WHO)歐美、澳洲等國家防治政策，提供強化防治建議如下：

一、 猴痘疫苗：

(一) 擴大暴露前預防(PrEP)接種對象及增加接種方式：

1. 建議接種對象：

(1) 正痘病毒屬之實驗室操作人員。

(2) 與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防(PEP)疫苗，可於健康監測期滿後接種。

(3) 近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。

2. 暴露前預防(PrEP)接種方式，在疫苗有限情況下，新增18歲以上族群可以「皮內」注射方式(皮內注射所需劑量為皮下注射的五分之一)，但有嚴重免疫不全者或蟹足腫病史者，不適用皮內注射，應採「皮下」接種。

3. 考量疫苗供應情形，高風險性行為者PrEP以先打1劑疫苗，提高涵蓋率為優先考量。

(二) 暴露後預防(PEP)：與指標個案有高暴露風險密切接觸者，以「皮下」注射接種，並放寬至於最後一次暴露後 14 天內接種(惟建議4天內儘速接種)。

二、 新增猴痘抗病毒藥物使用對象，除原猴痘重症患者(包括：出血性疾病、融合型皮膚病灶、敗血症、腦炎等)增列對象如下：

(一) 嚴重免疫不全者，包含感染愛滋病毒且CD4<200 cells /mm3，白血病、淋巴瘤、全身性惡性腫瘤、器官移植等。

(二) 兒童族群(特別是一歲以下的嬰兒)、懷孕及哺乳婦女。同時增列體重小於13 公斤確診者藥物使用劑量和方式建議。

三、 強化一般民眾與社群衛教宣導，製作分眾文宣素材，並透過新媒體、風險對象常使用聊天平台及社群網絡等多元管道，提供防治相關訊息。

疾管署說明，因應放寬猴痘疫苗 PrEP接種對象將再採購疫苗，並就疫苗管理與接種實務等，與地方政府衛生局、民間社群團體等討論後規劃辦理相關接種作業。

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）

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猴痘疫苗「增2類人可打」　再加購1萬劑

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