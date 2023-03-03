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研究曝：小孩常做惡夢　老年失智、帕金森氏症風險高出85%

▲▼ 女童,惡夢,哭泣。（示意圖／CFP）

▲ 若童年惡夢與認知障礙的因果關係被證實，有望早期預防。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你常做惡夢嗎？英國一項7000人研究發現，童年時期常做惡夢的人相較從不做惡夢的人，老年罹患失智、阿茲海默症或帕金森氏症等認知障礙疾病的風險高出許多。

根據《紐約郵報》，本研究2月26日發表於醫學期刊《刺胳針》（Lancet），追蹤7000名英國居民從出生至50歲的數據，發現幼年持續做惡夢的受試者50歲時罹患失智或帕金森氏症等認知障礙的風險高出85%。

伯明罕大學研究人員蒐集1958年3月某一周內英國所有新生兒的數據，包括追蹤他們在7歲及11歲時是否常做惡夢，並在2008年他們度過50歲生日後，評估其認知能力，發現其中267人患有認知障礙或帕金森氏症，佔比3.8%。

研究指出，7歲及11歲時常做惡夢的兒童未來出現認知障礙的風險高出76%，診斷出帕金森氏症的機率更達到近7倍。

研究作者、臨床神經學研究員歐泰庫（Abidemi Otaiku）指出，「結果顯而易見。小孩做惡夢的頻率愈高，就愈有可能出現認知障礙，或診斷出帕金森氏症。」

不過他也說明，惡夢與這些健康問題的因果關係仍需進一步研究釐清。遺傳是一種可能的解釋，已知有一種會提升經常性惡夢風險的基因也與老年阿茲海默症風險增加有關；另一項潛在原因可能是頻繁惡夢干擾睡眠，因為睡眠是人類大腦充電及恢復能量的來源。

但若未來透過研究證明因果關係，早期治療惡夢有望成為預防關鍵，「若意識到幼時做惡夢可能代表晚年罹患失智或帕金森氏症風險較高，就代表可能有機會以簡單的對策降低風險。」

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