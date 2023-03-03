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卓冠廷爆林明溱特權蓋房遭打臉　葉元之貼「建物測量圖」：快道歉

▲▼葉元之出示林明溱房子的「建物測量圖」打臉卓冠廷。（圖／葉元之提供）

▲葉元之出示林明溱房子的「建物測量圖」打臉卓冠廷。（圖／葉元之提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市議員卓冠廷日前指控南投立委補選候選人林明溱房子沒有「建物測量圖」，用縣長特權跟銀行貸款；但遭市議員葉元之出示林房子的「建物測量圖」打臉，卓再反控南投縣政府隱匿圖資，吸引高雄市議員黃捷等人留言力挺。葉元之今（3）日PO出林明溱房子的「建物測量圖」，並用3點理由打臉卓冠廷。

對於葉元之指控卓冠廷是烏龍爆料王，卓冠廷指出，他是用南投縣「全方位地籍資料查詢系統」查詢，查不到林的「建物測量圖」，所以不是他的問題，是南投縣政府隱匿林的「建物測量圖」，所以堅持不道歉。

對此葉元之說，首先，「建物測量圖」是確實存在的，卓冠廷自己沒做好查證工作，就烏龍指控別人用特權，傷害別人名譽，這就是非常惡質的行為，如果不道歉，就是惡意要用抹黑行為影響選舉，被告剛好而已。

其次，葉元之表示，一般代書在查詢「建物測量圖」時，大多習慣使用他所指的「全國地政電子謄本系統」，卓冠廷自己要用別的系統，找不到就直接說別人沒有，簡直蠢的可以。

葉元之也指出，卓冠廷拗說「全國地政電子謄本系統」，是要輸入完整個資才能申請，最後還要由南投地政事務所審核簽章再領件，這完全是說謊。退一步來講，就算是要個資才能申請，那也是有「建物測量圖」，所以卓冠廷自證烏龍爆料。

葉元之說，為了掩飾自己的烏龍，卓冠廷承認有「建物測量圖」的存在，又改口說那南投的系統為何查不到？根據他的小腦袋，他又直接指控南投縣政府隱匿。但葉反問，請問「建物測量圖」有什麼不可見人嗎？南投縣政府需要隱匿這東西？

葉元之酸，卓冠廷不僅是「烏龍爆料王」，更是「不認錯硬拗王」， 臉皮之厚，心肝之黑，有此雙冠王頭銜，難怪可以當民進黨打手，燃燒自己照亮黨。

葉元之說，好笑的是，卓冠廷在臉書硬拗，吸引了包括黃捷、立委林靜儀等一堆民進黨人留言力挺，果然民進黨同志放的屁他們都覺得是香的，全黨發揮挺林智堅沒抄論文的「阿甘精神」，瘋狂亂上車，結果成為大型翻車現場。

至於卓冠廷烏龍爆料被告後，今指控林明溱是因為急了才提吿。葉元之反酸，他去年因指控林佳龍疑似賄選，被林佳龍提吿，原來按照林佳龍大弟子卓冠廷的邏輯，林佳龍是因為急了，為了轉移焦點才亂告他。「可否請卓冠廷叫林佳龍撤告，不要濫用司法資源啊！」

葉元之還隨文附上林明溱房子的「建物測量圖」，奉勸卓冠廷趕快道歉，在凹下去，難看啊。
 

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