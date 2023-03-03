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鐵觀音生巧捲必吃！全聯「春茶賞」新推6款甜點　茶包買1送1

▲▼全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／業者提供）

▲全聯「春茶賞」We Sweet推出6款茶甜點，「鐵觀音生巧捲」、「鐵觀音生乳泡芙」必吃。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯結合生鮮與乾貨，3/3~4/6祭出「春茶賞」生活提案，同時甜點品牌We Sweet也推出6款全新甜點，特別推薦「鐵觀音生巧捲」、「鐵觀音生乳泡芙」；此外還有多款茶品飲料、茶香生活用品下殺，像是烏龍茶三角立體茶包、有機綠茶、四季春茶包「買1送1」，愛喝茶的人要把握機會省荷包！

全聯We Sweet春茶賞在3/3~4/6正式登場，精選2款莊園級茶葉，包括位居世界三大茗茶的「烏巴莊園紅茶」，特有淡雅花果香，口感鮮爽濃烈，回韻帶勁；另一款則是「焙火鐵觀音」使用職人文火烘焙，具有獨特的果香甘醇，韻味厚實。兩款茶品與甜點相互融合，打造6款餘韻十足的茶甜點，售價69元~269元，預估此檔業績可達3500萬。

▲▼全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／業者提供）

▲「鐵觀音生巧捲」將鐵觀音融入生巧結合，售價99元，3/11~3/12特價89元。

業者推薦必吃的「鐵觀音生巧捲」，由於捲類甜點是We Sweet經典熱門商品，這次將烏龍茶香融入蛋糕體中，鐵觀音融合巧克力生巧，並搭配鐵觀音生乳餡，淡淡茶香在口中繚繞。而「鐵觀音生乳泡芙」嚴選台灣在地優質茶種，茶味濃而醇厚，附有炭火的獨特香氣，微澀中帶著甘潤的風味，搭配卡士達的綿密口感，加入清爽鮮奶油，香濃滑順，甜而不膩。

▲▼全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／業者提供）

▲「鐵觀音生乳泡芙」售價69元，3/25~3/26特價65元。

「紅茶厚奶霜薩芙亞蒂」則採用世界三大茗茶「烏巴莊園」阿薩姆茶葉與濃厚奶霜搭配而成，蓬鬆柔軟的餅皮猶如雲朵輕柔可口，多層次的香氣與味蕾交織成美味饗宴。

▲▼全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／業者提供）

▲「紅茶厚奶霜薩芙亞蒂」採用阿薩姆茶葉與濃厚奶霜搭配而成，售價69元，4/1~4/2特價65元。

「鐵觀音千層」則是使用台灣南投鐵觀音茶，芬香甘醇樸實深厚，入口微苦轉甘，與鐵觀音香緹奶油餡相輔相成，再加上匠心職作的奶香薄餅皮，口感柔嫩絲滑。適合兩人共享的也有「鐵觀音波士頓」，嚴選莊園級茶葉，拌入奶霜中，獨特清新的茶香更有層次。

▲▼全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／業者提供）

▲▼「鐵觀音千層」、「鐵觀音波士頓」。（圖／業者提供）

▲▼全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／業者提供）

除了冷藏甜點，春茶賞檔期中更推出冷凍甜點新品限定140間門市販售的「鐵觀音戚風蛋糕」，切開戚風蛋糕，就擁有鐵觀音的天然茶香，擁有鮮奶油的柔軟質地在嘴裡漸漸化開，與奶香融合堆疊成溫潤滋味。

▲▼全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／業者提供）

▲「鐵觀音戚風蛋糕」限定140間門市販售。

另外，全聯阪急麵包推出3款春茶賞新品，以伯爵茶、桔茶融入其中，原價39元，3/3~3/16特價單個35元，任3個99元。主打的「桔茶山丘」布里歐麵包添加桔茶茶葉及蜜漬桔丁，口感濕潤鬆軟。「雙莓果伯爵軟歐」有著淡淡麥香與伯爵茶香的歐式麵包，加入葡萄乾及蔓越莓果乾，Q彈有嚼勁。「伯爵紅可頌」 以丹麥可頌沾裹特調伯爵茶風味的白巧克力，茶香濃厚。

而針對茶類飲品、沖泡、零食、植萃草本及茶樹等用品，3/3~3/16同步推出「買1送1、8折起」優惠。飲品部分，包括悅氏四季春550ml原價25元，特價買1送1；御茶園茶香馡紅500ml單瓶特價27元，一次買4瓶特價89元，平均一瓶不到23元。LABELLE孅妍玫瑰綠茶，單瓶原價35元，買2瓶特價65元。

若想泡一杯熱茶暖心，還有曼寧有機兒茶素綠茶、東爵金翠四季春茶包、金品茗茶厚韻烏龍茶三角立體茶包等指定商品都是「買1送1」促銷，平均一盒不到100元，囤貨趁現在！此外，擁有草本香氣的用品，像是新上市的Crest香氛鎖白牙膏（清柚‧白茶）、OP環保舒適手套－綠茶香氛M、蘇菲超熟睡超薄草本抑菌衛生棉指定款，都祭出「買1送1」優惠。

▼全聯春茶賞推出多款茶品飲料、茶香生活用品「買1送1」下殺。

▲▼全聯春茶賞推出多款茶品飲料、茶香生活用品「買1送1」下殺。

▲▼全聯春茶賞推出多款茶品飲料、茶香生活用品「買1送1」下殺。

此外，喜歡喝茶的人也不能錯過7-ELEVEN近來跨界合作排隊手搖「龜記茗品」，全新獨家推出「龜記楊桃綠茶」，售價35元，嚴選阿源楊桃果露作為基底，以特殊的楊桃香搭配三熏茉莉綠茶，打造加倍濃郁的懷舊古早味，且3/8至4/4還可搭配優惠，可享2件8折、3件77折。

▲7-11聯名龜記茗品推出獨家「龜記楊桃綠茶」。（圖／記者周姈姈攝）

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