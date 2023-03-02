謝龍介舉賴清德當年「這事」　喊話展現手腕處理台南議長涉賄案

▲謝龍介表示，邱莉莉不辭去台南市議長，倒楣的是賴清德。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，歷經近3個月調查，認邱莉莉、林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，偵查終結，提起公訴。對此，前台南市議員謝龍介對台南地檢署偵辦此案的魄力與效率表示高度肯定，並喊話民進黨主席賴清德，展現強力的手腕，來處理全國矚目邱議長的賄選案。

謝龍介表示，他要先高度肯定台南地檢署偵辦此案的魄力與效率，在偵結後起訴邱莉莉、郭再欽等十人。他痛批，民主政治發展三十多年，台南市議長選舉卻還用買票賄選這種落伍的方式，簡直就是羞辱選民的智慧、被民眾唾棄，「我想這是台南市民不樂見的。」

謝龍介提到，賴清德貴為民進黨黨主席，應拿出高道德標準，他指出，過去時任台南市議長李全教還沒被起訴時，時任台南市長賴清德就拒絕進入議會備詢，他喊話，「如今你的同黨同志已經被起訴，你應該要求邱莉莉辭去議長的職位，讓台南市議會重新改選。」他表示，如果清德兄無法展現強力的手腕，來處理全國矚目邱議長的賄選案，2024的總統大選清德兄恐怕要失去本命區的支持。

謝龍介最後強調，台灣的民主發展難能可貴，台南市也不走回頭路，「我對清德兄有高度的期待，這也是台南市民共同的期待。」