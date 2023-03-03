水溝驚見「2條浮腫灰腿」　人夫嚇到差點漏尿：沒公德心

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫2日貼出2張照片並表示，在水溝裡看到2條疑似人腿的東西，下面還穿著一雙綠色的鞋子，還以為發生命案，嚇到差點漏尿，仔細一看原來是民眾亂丟的垃圾，這才鬆了一口氣。文章公開之後吸引超過2600名網友按讚，大家紛紛留言表示，突然看到這樣的畫面真的會嚇一跳，水溝裡的東西應該是破損的青蛙裝（防水連身褲），「沒事啦，如果真是屍體會先聞到味道。」

▲原PO路過水溝目睹一雙灰色的「腿」，嚇到差點漏尿。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」發文並分享2張照片，只見在一條水溝中，可以看見一雙疑似人腿的東西露出水面，腳下還穿著綠色的鞋子，讓他嚇了一大跳，冷靜下來仔細一看，才發現是別人亂丟的垃圾，忍不住痛批這樣的行為真的很沒公德心，「差一點嚇到林北漏尿，真的嚇到，X。」

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文章公開之後吸引超過2600名網友按讚，大家紛紛留言表示，「真的會嚇到」、「好像真的人一樣」、「搞不好身體在下面」、「先不說了，我要去換褲子了」、「別說你現場看到差點漏尿，我隔著手機屏幕尿都滴出來了」、「會不會真的有什麼」。

不過，很快就有網友解答，水裡的東西應該是破損的青蛙裝，也就是防水連身褲，通常都是褲子連著防水鞋，可用於河川工程、養殖業，「青蛙裝，應該是破損被丟棄了」、「沒事啦，如果真是屍體會先聞到味道」。

還有一名網友留言分享個人經驗，他表示自己完全可以理解原PO當下崩潰的心情，「我懂，曾經在公司的子母垃圾車聽到寶寶的哭聲，以及看到一隻稚嫩的小腳，當下馬上打電話報警，還驚動公司高層南下，結果是民眾偷偷利用下班時間偷倒垃圾，裡面是某個知名品牌的娃娃，做得栩栩如生，還會哭。」