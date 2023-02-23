駕駛路口遇「超長巨砲」迎面駛來　千人讚：球棒隊也沒辦法

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛表示，23日凌晨1時許開車回家，正好在路上遇到移防，直接在路口與一輛「龐然大物」面對面。照片公開之後，掀起網友們留言熱議，大家紛紛開玩笑道，「台灣路上想要存活開這個準沒錯」、「再靠近一點點我就沒車斗」、「球棒隊遇到它也沒有辦法（指台灣發生行車糾紛後，常常會有人拿球棒攔車）」；也有眼尖網友認出，照片中的巨物應該是M110-A2自走砲。

▲原PO在路上遇到「超長巨砲」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，半夜回家正好遇上移防，在路口迎面而來一輛「龐然大物」，走在路上非常有氣勢，讓他忍不住趁著停車等待的空檔將這個難得的畫面拍下來。

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文章公開之後，吸引超過1400人按讚，很快就有眼尖網友認出，照片中的地點位於桃園市八德區廣福路與永豐路的路口，而那輛「龐然大物」應該是M110-A2自走砲。

其他網友也紛紛留言調侃，「下來的人不是會開戰車，就是不會開戰車」、「台灣路上想要存活開這個準沒錯」、「這種的我相信沒人會去前面攔車」、「球棒隊遇到它也沒有辦法」、「再靠近一點點我就沒車斗」、「跟它輸贏了啦」、「想不想換車」、「可以請他們壓一下路邊的違規停車嗎」。