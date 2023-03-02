餐廳2字超狂音譯「Bon Come」　千人一唸笑炸：也太直翻

記者黃翊婷／綜合報導

店家為了吸引消費者注意，往往會在招牌上下足苦功。一名網友日前發現台北市內湖區金龍隧道附近，有一間餐廳的名稱居然直接把台語直翻成英語，隧道變成「Bon Come」，讓他笑超久。文章公開之後吸引超過1000名網友按讚，還有網友半開玩笑表示，花蓮有一間「蹦康肉丸」，或許也是蹦康集團的一員。

▲該餐廳的名稱翻譯讓原PO覺得很有趣。（圖／翻攝自Google地圖，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，只見照片中的餐廳還未到營業時間，鐵門並未打開，招牌上的2個字卻十分吸睛，「隧道」竟被直接翻譯成「Bon Come」，讓他忍不住笑出來，「之前看到的我笑超久，也太直翻了。」

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文章公開之後，很快就有眼尖網友認出照片中的餐廳位於台北市內湖區金龍隧道附近，是一間開很久的老店，「以前每天看都沒注意」、「哈哈哈，台語直翻英語」、「蹦康沒毛病啊」、「原來英語的起源是台語」、「靠，超好笑」、「這真的太有才了」。

除了這間餐廳之外，在花蓮縣吉安鄉也有一間小吃店的店名叫「蹦康肉丸」。還有部分網友想起彰化縣鹿港鎮一間便當店，當初業者也是採用台語諧音直翻英語，將排骨便當翻譯成「Buy good ben don」，一度掀起全台熱議。

▼網友覺得「蹦康肉丸」也很有創意。