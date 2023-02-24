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路邊長出一串珍珠！他驚喜喊兒時零嘴　2千人認證吃過：甜的

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友23日在臉書貼出一張照片，只見路邊地面的一株植物上面，長出好多顆像珍珠一樣的黑色小果實，讓他忍不住驚呼，「小時候的零嘴！」文章公開之後吸引超過2500人按讚，不少網友都留言表示自己小時候也吃過，味道酸酸甜甜的，還會拿來煮湯或鹹粥。

路邊長出一串珍珠！他驚喜喊兒時零嘴　2千人認證吃過：甜的（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲龍葵又稱烏甜子或黑珠仔菜。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，在路邊看到「小時候的零嘴」。而在附上的照片中，只見路邊地面有一株植物，上面結滿黑色的小果實，還有一些呈現綠色，其實這株植物的名稱是龍葵，也可以稱為烏甜子或黑珠仔菜（台語）。

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文章公開之後吸引超過2500名網友按讚，大家紛紛留言表示自己小時候也吃過，「我都叫那個百香果」、「好吃」、「酸酸甜甜的」、「小魚乾煮湯加這個，我俗稱它是野菜湯」、「葉子可以拿來煮鹹粥，美味」、「都忘了有這一味，超懷念」、「以前路邊隨處都有，現在只有在田間小徑才有機會看到了」。

不過，龍葵也不是隨便就能吃的植物，依據事實查核機構「MyGoPen」報導，彰化基督教醫院中醫藥局主任楊佳蒨表示，龍葵含有的生物鹼對腸胃道黏膜具有刺激性，對中樞神經也有麻痺作用，甚至在血液方面有溶血作用，服用過量會導致中毒，若要食用，建議將莖葉煮熟後再吃，果實則要選擇黑色的成熟果實。

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