涉嫌議長賄選被起訴　邱莉莉：檢方起訴內容「第一次聽說」

記者林悅／台南報導

台南市正副議長選舉賄選暴力案檢察官偵查終結，2日依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展等10人提起公訴，議長邱莉莉、副議長林志展回應表示，在檢方訊問過程他們均據實以告，起訴內容他們是第一次聽到、看到，他們會與律師研究，透過司法途徑還其清白公道。

▲台南市議長邱莉莉、副議長林志展回應表示，在檢方訊問過程他們均據實以告，起訴內容他們是第一次聽到、看到，他們會與律師研究，透過司法途徑還其清白公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議長邱莉莉、副議長林志展在市議會受訪表示，本案引起社會很大關注，南檢有一定的壓力，起訴內容會與律師研究，他們尊重檢方，會透過司法途經還其清白公道。

對於起訴書載明郭再欽等相關犯情，台南市議長邱莉莉、副議長林志展表示，檢方起訴內容他們是一次聽到看到，在本案偵訊的過程均據實以告，在檢方偵訊都是各別偵訊，基於偵查不公開，他們並不知別人說什麼，今天要選舉，尋求各方幫助，為勝選尋求他人合作協助，並不一定會涉及不法，他們都據實相告，總之將尋求法律途經來還他們清白。

對於起訴書指副議長林志展以副議長為籌碼，與李文俊合作一事，林志展表示，政黨合作是在合法下進行有向中央黨部請示，目前已進入司法程序，他不便多說。