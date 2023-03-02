日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

▲miruku被公北極熊咬死。（圖／釧路市動物園）



記者王佩翊／編譯

日本北海道釧路市動物園2日發表聲明稱，園內的人氣北極熊「miruku」在合籠時，遭到另一頭公北極熊「kiroru」攻擊，頭部與頸部傷勢嚴重，同日死亡，引發外界震驚。miruku因為「兩腳站立」特技在網路上擁有超高人氣，而10歲的她卻因為被同類攻擊慘死，令人不勝唏噓。

miruku是在2012年12月4日出生於秋田縣男鹿水族館GAO，2014年1月來到釧路市動物園，而在園方的安排下，自2018年起，每年發情期都會和園內的另一頭公北極熊kiroru以繁衍為目的進行合籠。儘管經過多次的合籠，miruku與kiroru仍舊無法縮短距離。

▲14歲的公北極熊kiroru。（圖／釧路市動物園）



直到2022年的第5次合籠，miruku與kiroru終於開始一起玩耍。園方認為，兩頭北極熊已經開始培養感情，因此日前在每年定期進行的糞便檢查中，確定miruku與kiroru的發情期後，便再度嘗試讓兩頭北極熊合籠。

釧路市動物園2日在官網發表聲明稱，10歲的miruku與14歲的kiroru在1日上午10時進行第6次合籠，一開始雖然會一起玩，但是kiroru不知為何卻突然攻擊miruku，並啃咬miruku的頭部與頸部，導致miruku在同日上午11時20分死亡。

動物園2日起在動物園內設置悼念的獻花台，而kiroru則暫時停止對外展示。