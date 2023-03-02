　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

▲▼日動物園母北極熊合籠遭公北極熊咬死。（圖／釧路市動物園）

▲miruku被公北極熊咬死。（圖／釧路市動物園）

記者王佩翊／編譯

日本北海道釧路市動物園2日發表聲明稱，園內的人氣北極熊「miruku」在合籠時，遭到另一頭公北極熊「kiroru」攻擊，頭部與頸部傷勢嚴重，同日死亡，引發外界震驚。miruku因為「兩腳站立」特技在網路上擁有超高人氣，而10歲的她卻因為被同類攻擊慘死，令人不勝唏噓。

miruku是在2012年12月4日出生於秋田縣男鹿水族館GAO，2014年1月來到釧路市動物園，而在園方的安排下，自2018年起，每年發情期都會和園內的另一頭公北極熊kiroru以繁衍為目的進行合籠。儘管經過多次的合籠，miruku與kiroru仍舊無法縮短距離。

▲▼kiroru日動物園母北極熊合籠遭公北極熊咬死。（圖／釧路市動物園）

▲14歲的公北極熊kiroru。（圖／釧路市動物園）

直到2022年的第5次合籠，miruku與kiroru終於開始一起玩耍。園方認為，兩頭北極熊已經開始培養感情，因此日前在每年定期進行的糞便檢查中，確定miruku與kiroru的發情期後，便再度嘗試讓兩頭北極熊合籠。

釧路市動物園2日在官網發表聲明稱，10歲的miruku與14歲的kiroru在1日上午10時進行第6次合籠，一開始雖然會一起玩，但是kiroru不知為何卻突然攻擊miruku，並啃咬miruku的頭部與頸部，導致miruku在同日上午11時20分死亡。

動物園2日起在動物園內設置悼念的獻花台，而kiroru則暫時停止對外展示。

ET快訊
服用日本「大正感冒藥」小心！藥師示警：恐驗出毒品反應
阿翔錄外景爆意外！驚悚畫面曝光
蔥油餅店再道歉！稱「少2百、下跪」非事實：從沒發生過
台中強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因
待用餐被100多人插隊吃！截指老闆痛心：不希望愛心被濫用
身分證「3數字中2碼」　升級藍鑽蝦吃到飽
蘋果更新官方iPhone回收價　4款不跌反升

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！　動物園瀕危白鶴也染禽流感

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

日本地下女偶像玩太大被炎上！胯下夾爆男粉絲頭　濃厚接觸非首例

染「長新冠」連續發燒7個月　研究曝：女性罹病機率高男性2倍

武文賞接任越南國家主席　總書記人馬、從政之路一次看

日動物園公北極熊「合籠咬死母北極熊」！　頭頸爆血慘死

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活！土國救援隊聽見狗叫　挖2hrs救回牠

美情報分析「哈瓦那症候群」非外敵攻擊　受害者律師提起訴

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！　動物園瀕危白鶴也染禽流感

遠東銀每股配0.408元現金股利　殖利率逾3%

鄧愷威5日熱身賽試刀　不特別公布球數限制

70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

「缺蛋危機」嘉義六腳蛋雞場再爆禽流感　撲殺逾3.6萬隻

周湯豪事業大爆發　受邀香港演出成「解封後第一人」！

性侵夜歸女被咬手嚇跑　北市尾隨之狼「挑人犯案」下場出爐

神話Eric老婆生了！「寶寶性別曝光」　公司報喜：媽媽跟小孩都平安

史上最大！陸軍基地旁囂張種4千株大麻　松聯大老「荔枝」下場曝

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝　無法申請藥害救濟

儒鴻去年每股大賺24.75元　擬配息17元創新高

橘貓垂掛拉門監視爸洗東西　媽笑翻：我洗澡牠也這樣看

國際熱門新聞

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

整群伴娘「她1人堅持素顏」被新郎臭罵

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

女醫爆為俄羅斯「第一情婦」接生　不明原因身亡

不信出軌只有0次和無數次　他遭連4綠

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

抽脂完辣媽突然詭異抽搐　幾小時後死亡

希臘火車對撞　車廂燒到1300度

更多熱門

相關新聞

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！史上最多

日本「撲殺1500萬雞」陷蛋荒！史上最多

日本福岡縣某養雞場再度傳出有雞隻感染禽流感，場內24.3萬隻蛋雞全部遭到撲殺。而農林水產省也透露，光是本季就有高達1502萬隻雞隻被撲殺，創下歷史新高，禽流感疫情勢必持續重創雞蛋市場，導致蛋價繼續飆漲。除此之外，東京多摩動物公園日前因為園內4隻翹鼻麻鴨感染禽流感休園，1日再度確認有一隻屬於瀕危物種的白鶴感染禽流感，因此將持續休園。

日本藏壽司AI監控轉盤　抓到異常響鈴通知

日本藏壽司AI監控轉盤　抓到異常響鈴通知

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！

15歲女偶像4年遭老闆性侵200次！

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

小室圭落榜2次終在紐約「登記執業」！

小室圭落榜2次終在紐約「登記執業」！

關鍵字：

日韓要聞寵物要聞

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

爸中風全癱！她獨自照顧1年「房產竟全給哥哥」

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面