內壢車站老舊破損　立委緊盯：廁所弄不好，誰會相信車開得好？

▲無黨籍立委趙正宇今在台鐵局長杜微陪同下，視察整體翻修工程。（圖／趙正宇辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

桃園內壢車站為全國旅運量前20名的車站，每日旅運量近9000人次，是中壢生活圈的重要交通樞紐，然而，車站站體內部弊病叢生，不僅天花板有漏水污漬，通勤時段廁所前大排長龍的景象更是屢見不鮮，在地立委趙正宇早在兩年前就透過質詢點出問題，近日終於完成改善措施。

台鐵公司預計明年元旦正式掛牌，民眾期盼台鐵公司化後，可以一改過往積習，舉例來說，運量前段班的內壢車站改善就是一例。趙正宇早在兩年前，就曾於立法院交通委員會質詢點出內壢車站站體內部弊病叢生的問題，包括天花板有漏水汙漬、燈具損壞、站內廁所數量更是嚴重不足，通勤時段民眾甚至在廁所前排起長龍。

趙正宇肯定台鐵局近日完成多項改善措施，他指出，其中包含壁面重新粉刷、增設安全護欄、內外牆裝修，啟用多功能售票機取代傳統售票機，不僅支援電子支付更加裝無障礙機型，讓身心障礙旅客可以一次多枚投幣，降低使用困難度，站內男女廁新增親子廁所及隔間數量，內裝全面改用木質裝飾，讓原本破舊的廁所煥然一新。

趙正宇表示，這樣的站體翻新工程可以作為台鐵老舊車站的指標，全台灣像內壢車站的情形絕不僅是個案而已，台鐵的百年招牌要擦亮，就要從旅客及通勤民眾進入車站的第一眼開始做起，如果廁所都弄不好，誰還會相信台鐵能把車開得好，也希望在台鐵邁入公司化後，能夠擺脫過往積習，重拾民眾信心。