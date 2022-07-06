涉貪案無罪　趙正宇自清沒貪污：從政以來連開會便當都沒吃過

▲無黨籍立委趙正宇。（資料照／記者黃哲民攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北地院審理立委貪污案，今（6日）上午宣判民進黨立委蘇震清10年、褫奪公權5年，國民黨立委廖國棟8年6月、褫奪公權4年，國民黨立委陳超明7年8月、褫奪公權3年，前立委徐永明7年4月、褫奪公權3年，而無黨籍立委趙正宇財產來源不明無罪，逃稅部分則判6月徒刑、得易科罰金、併科罰金6萬元。對此，趙正宇表示，他一直以為受領的仲介費才需要報稅，強調主觀並無犯意，呼籲民眾在報稅時要更加注意。

趙正宇今天透過聲明稿表示，兩年前的8月8日是他被羈押的日子，那天要去開羈押庭前，女兒對他說，「回來後要請我吃父親節大餐，因為我受委屈了」，他回覆女兒說，「他們不會相信我是無辜的，今天我大概是回不來了」，說完後，女兒和太太滿臉淚痕，那個畫面，至今都迴盪在自己腦海中。他表示，經過兩年漫長的日子，今年總算可以陪著她們，過一個安心的父親節了，而他也總算可以對女兒說：爸爸沒有貪汙，他對得起所有投給他的人。

趙正宇表示，早在去年12月份，對於他涉及貪污的部分早已不起訴處分確定了，但很多鄉親和民眾到現在可能都還以為他有貪汙，這大概就是身為政治人物的原罪：就算你是清白的，只要碰上了官司，不論結果，都再沒有人會相信；他嘆息說，哪怕自己在一開始就已經說明了一切，包括所有的財產來源，但還是要謝謝法官們，從無保請回到最終判決，給了最絕望的人一絲安慰，也希望再沒有人遭遇自己所遭遇的一切。

趙正宇強調，「我從政以來，一直都謹言慎行，連開會的便當都沒吃過一個，因為我很清楚作為一個政治人物對於社會的影響有多大」，這也是為什麼他持續了10數年的寒冬送暖活動，希望透過自己的行為，讓這個社會有善的循環，媒體朋友在案情發展中的陸續追蹤，包括確定不起訴時的報導，都讓他感受到媒體還原真相的認真，其中雖然也有些因誤會而寫錯的報導，只要他們願意更正，自己不會用提告來影響新聞的自由，可是對於同為政治人物和名嘴的錯誤評論，一定會用司法手段來捍衛我的正義，因為他們應該知道輿論對於一個公眾人物的傷害，更應該知道：在說任何話之前都應善盡查證義務，他們非但不以身作則，還以傷害他人的手段來獲取名利，「我會用盡我所能來對抗這些不公義」。

另對於逃稅部分則判6月徒刑、得易科罰金、併科罰金6萬元，趙正宇解釋，他一直以為必須作為仲介者為職業，受領的仲介費才需要報稅，而在得知稅法上認定並非如此後，馬上補繳所有稅金，並捐贈一台消防勤務車予桃園市政府，哪怕自己主觀上並無犯意，作為政治人物就應該要熟悉相關法規，透過自我懲罰，希望也能讓民眾引以為誡，在報稅時要更加注意。