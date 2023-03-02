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立院今審國定假日法提案　趙少康：最該恢復行憲紀念日

▲▼中廣董事長趙少康公布新竹封關民調。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

立法院內政委員會2日開會討論國定假日草案，中廣董事長趙少康表示，12月25日是中華民國行憲紀念日，立委諸公發揮創意，提出各種國假倡議，卻沒人提案恢復12月25日為國定假日。他批評，前總統陳水扁任內取消行憲紀念日放假，就是因為民進黨根本不把中華民國憲法當一回事，如果要通盤檢討國定假日，最該恢復的就是行憲紀念日。

立院今日審查「國定假日法」草案，趙少康認為，對於假期增加的利弊得失，各團體都有不同意見，必須取得平衡，但12月25日是中華民國的行憲紀念日，這天休假不僅可以和世界主要國家的聖誕節假期同步，方便國內跨國企業安排業務，更是因為這部憲法，讓中華民國在法治下走向民主、自由，確立行政、立法、司法、考試、監察五權分立的國家體制，這樣重要的日子，放假紀念合情合理。

至於最近引發大家熱烈討論的「補班補課」問題，趙少康狠酸，民進黨政府以為多安排連假可以討好人民，沒想到卻因為要先補上班、補上課，反而讓習慣周休二日的人不開心。他強調，「補班日」根本沒人認真上班，心早就飛了，不然就是老闆逼員工要自己請假而浪費一天假。

趙少康批評，政府與其大費周章地將假日挪來挪去，還不如讓民眾直接放連假，不用再補班補課。以明年為例，趙少康說明，可以在春節、清明節、中秋節、國慶日時多送民眾4天假，「民進黨上台，一口氣砍了勞工7天假，趁此機會還回4天，何樂不為？」

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