批房貸補貼「買票式政策」　趙少康曝房價暴漲關鍵原因

▲趙少康批房貸補貼為「買票政策」。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



實習記者李密／台北報導

中廣董事長趙少康17日痛批，內政部昨天公布特定條件下補助3萬元的房貸補貼方案，是大撒幣的「買票式」政策，夾帶在疫後特別預算「拿防疫之名，行補貼之實」。趙少康直指，高房價根源在政府帶頭賣地，致使土地價格上漲，年輕人買不起房，現在編列特別預算補貼，是用錢收買人心，債留子孫。

對於昨天行政院拍板通過的房貸補貼方案，趙少康17日痛批是「大撒幣政策」，因房價高漲，導致年輕人買不起房，眼看明年大選要到了，蔡政府為安撫年輕人，通過此專案，合格民眾可拿3萬補助。然而一次性的房貸補貼，根本無法減輕民眾壓力，也難以抑制房價。

趙少康強調，更過分的是大撒幣的「買票式」政策，竟是夾帶在疫後特別預算內，「拿防疫之名，行補貼之實」，硬拉在野黨立委背書，做法實在惡劣。他認為，高房價根源在政府帶頭賣地，致使土地價格上漲，拉高建商取得成本及建築成本，影響房價。

趙少康根據《商業周刊》的報導指出，自2017至2021年，各地方政府標售的公有可開發素地第一名就是高雄市，近5年賣了近13萬坪地，占全台政府售地比率26.3%；第二名是桃園市，賣了9萬多坪，占全台政府售地比率18.7%；兩縣市光土地標售金額就高達841億元。

趙少康說，土地資源有限，政府不應該出賣土地，賣了就沒有了。新加坡的組屋政策成功，就因為土地是國家的。蔡英文執政已經6年多，對房價問題始終拿不出辦法，之前修正房地合一稅、禁止預售屋轉售等，都是治標不治本，房價下不來、民眾買不起。

他進一步砲轟，「一遇到問題，只會編列特別預算補貼，利用立院人數優勢，用錢收買人心，說到底還是債留子孫。民眾已經看破蔡政府手腳，這種『撒幣買票』手法，年輕人是不會買單的。」