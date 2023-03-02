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大陸 大陸焦點 特派現場

微博去年營收降15%　會員業務首次出現下滑

▲▼微博。（圖／路透社）

▲微博。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

微博3月1日公布2022年第四季及全年財報，上一季營收下降了20%，去年全年總營收也下降了15%。同時，2022年下半年，微博的會員業務也出現了史上首次下滑。

根據《澎湃新聞》報導，微博2022年總營收達到18.4億美元，同比下降了15%。微博表示，公司在第二季開始調整策略，提昇運營效率，這些措施讓公司2022年調整後營業利潤達6.011億美元，超市場預期。

從第四季的數據可以發現，微博的廣告需求端承受巨大壓力，廣告和營銷收入為3.905億美元，比去年同期的5.508億美元下降了29%；不包含阿里巴巴的廣告和營銷收入為3.483億美元，與去年同期的5.053億美元相比下降了31%。

同時，微博的增值服務收入為5750萬美元，與去年同期的6550萬美元相比，同比下降了12%，減少的主要原因是來自會員服務和直播業務的收入貢獻減少。

微博首席執行官王高飛在財報電話會上指出，微博的社交電商業務2023年還是繼續以提高規模和商業化效率為目標，通過紅人直播，擴大商品匹配的方式，獲取更大的市場份額。

王高飛提到，微博會員收入雖然不高，一年大概5至6億元，但它的毛利率較高，2022年下半年，因為娛樂行業的生態治理，微博歷史上會員業務第一次出現了下滑，「2023年我們將進一步加強會員的建設，希望會員收入能夠恢復到增長的通道。」

王高飛還說，受疫情影響，公司在第二季開始降本增效的策略，比如壓縮市場營銷費用以及一些人員的調整，市場營銷費用下降超過20%；第四季末，公司進行了一定的組織結構優化，對利潤的影響會體現在2023年，希望團隊在2023年可以聚焦公司的核心服務，來提升公司財務上的靈活性和長期競爭力。

王高飛強調，微博過去五年的運營成本都控制在60%左右，2020年之後因新冠疫情的影響，成本費用上升到65%，2022年成本費用有時超過了70%，「2023年公司的運營效率要恢復到一個正常水平，大概恢復到2019或2020年水平，這是我們的目標。」

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