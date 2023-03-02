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林鶴明婉拒入閣堅持回民間　他駁藍營「別以為有網路就是網軍」

▲▼民進黨代理秘書長林鶴明。（圖／記者呂晏慈攝）

▲林鶴明。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者陶本和／台北報導

前總統府發言人、民進黨副秘書長林鶴明1日加入三立集團子公司「創造智能」團隊，擔任行銷長，引起部分人士質疑，是民進黨伸手媒體，而國民黨也指控，是為了2024總統大選的媒體操作。對此，林鶴明政界友人表示，選後原有探詢他是否願意轉往政院服務，但他堅持轉換跑道到民間產業；該人士也反駁藍營指控，「不要以為有網路的工作，都是網軍」。

對於林鶴明3月1日起，加入三立集團子公司「創造智能」團隊，擔任行銷長，引起部分人士的質疑。國民黨立院黨團總召曾銘宗就質疑，林鶴明過去被質疑是民進黨的網軍頭子，他在三立的新職務，是否為了2024總統大選的媒體操作？

對此，林鶴明政界友人表示，林鶴明在選後轉換跑道，本來就是單純不過的生涯規劃，畢竟政治幕僚當那麼久了，他一直希望可以四處去看看，轉換心境，也學習新事務。他說，民進黨去年九合一敗選，蔡英文與林錫耀負起敗選責任辭去職務後，林鶴明在陳其邁代理黨主席期間，負責代理民進黨秘書長的工作，現在完成賴清德主席交接的工作後暫時休息，並未再被安排任何政治職務。

這位人士說，選後黨內多方有希望林留任民進黨職務，或者投入大選競選團隊，這次的內閣調整也有探詢林是否有意願轉往政院服務，但林鶴明都表示想先休息一下，也透露有轉換跑道到民間產業的想法，「既可以轉換心境，也可以學習新事務」，就是林鶴明的想法。

至於外界部分人士貼林鶴明「網軍」、「介入媒體」標籤，這位人士說，林鶴明出任的「創造智能科技公司」並非媒體公司，而是MarTech行銷科技公司，致力於開發創新的AI技術，目的是在協助企業實現數位轉型，跟藍營熟悉，甚至跟有自家人在經營政治網路公關公司完全是兩回事，硬貼林鶴明標籤，也正好凸顯這些人「政治待久了，真的應該到外面看看，不要以為有網路的工作，都是網軍」。

這位人士說，若按照國民黨標準，台北市議員羅智強在2008年馬英九執政時出任中央社副社長，胡志強在2014年台中市長落選後，任職中時副董。上述兩人是直接出任媒體高層職務，是否更需要被質疑？

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