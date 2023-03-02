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台中大媽拿「個人湯匙」撈自助吧　她勸阻反被怒瞪：全場喝你口水

▲▼女客私匙撈公共區湯汁　吃到飽火鍋惹議。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲台中大媽拿「個人湯匙」挖自助吧，被制止後反惱羞怒瞪。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，她日前到台中某知名連鎖火鍋店用餐，發現有一名婦人用「個人湯匙」撈自助吧上的滷牛筋，趕緊出聲阻止對方的噁心行為，不料婦人被阻止後非常不滿，回到座位上時還怒瞪她許久。對此，火鍋店業者表示，他們第一時間馬上換一鍋新的牛筋及餐具，未來會再多注意客人舉止，避免類似事件再發生。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，她日前到台中某連鎖吃到飽火鍋店用餐，店家除了提供基本的肉片及火鍋料外，也有各種滷味的自助吧，不料用餐的過程中，突然發現隔壁桌的一位婦人竟用「個人湯匙」撈自助吧上的滷牛筋，嚇得立刻出聲阻止對方。

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原PO說，她制止婦人後，也立刻告知店員，店員馬上更換了新的牛肉，「本來想就此算了，沒想到婦人氣我大聲制止她，竟起身到我身旁狠狠的瞪我好久，所以我只好拍照PO上來，讓大家看看這是什麼嘴臉，難道基本的衛生觀念都沒有嗎，這麼噁心的行為，大家都要吃妳的口水嗎，還一臉理直氣壯！」

▲吃到飽,自助餐,BUFFET。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲店家詢問當事婦人，對方表示是想喝牛肉湯汁，才拿自己的湯匙去撈自助吧的食物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「跟沒有公德心的人說公德心有用嗎」、「真的超噁心，怎麼還有臉瞪人」、「沒教養又沒水準」、「超級噁爛，這個女的應該公佈出來，讓社會大眾看看她的嘴臉」、「店家真的好倒楣」、「最近怎麼一堆人在餐廳做噁心的事情啊」。

對此，火鍋店業者表示，店員知情後，第一時間就把牛筋更換新的一鍋，同時餐具也都有徹底清洗，之後與當事婦人溝通，對方表示是想喝牛肉湯汁，才拿自己的湯匙去撈，已告知對方不能這麼做，最後也有向爆料的客人道歉，影響其用餐的品質與心情，同時也感謝對方願意挺身而出，制止婦人行為。

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