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國4豐原潭子段正式通車！盧秀燕：感謝中央帶給台中過年大禮

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

國道4號豐原潭子段今日下午3時正式通車。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

國道4號豐原潭子段16日下午3時正式通車！交通部長王國材表示，今日通車相當有意義，未來可讓外地來台中的車流提早轉向或分散到台74，紓解國1交通；台中市長盧秀燕說，全線通車後，國道4號從山城銜接台74，可縮短約20分鐘車程，感謝中央給台中帶來的新年大禮。

盧秀燕指出，此次興建經費高達304億元，感謝中央編列經費、立法院大力支持，地方沒有負擔任何一毛錢；感謝行政院聽見地方的聲音，十幾年來對這條路的支持、建設，行政院長蘇貞昌更相當重視，一再交代要加速興建，更指示要在年前通車，以解決返鄉、出遊人潮，讓交通更通暢。此外，工程也分階段通車，分期、分標施作，讓交通可以先行走一部分，嘉惠台中地區民眾，謝謝所有施工團隊。

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▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕感謝中央、立法院大力支持。（圖／台中市政府提供）

王國材指出，國道4號豐原潭子段總長11公里，在山區開路相當不簡單，像在一號隧道便遇到2遺址，感謝市府文化局和交通部齊力合作，花2年多時間來進行遺址搶救；山區還碰到車籠埔和三義兩斷層，便需用擋土牆和大跨徑鋼橋來避開。今日通車相當有意義，未來可讓從外地到台中的車流提早轉向或分散到台74，讓台中段國1壅塞程度減輕、紓解國1交通，完善台中公路網。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，交通局積極勘查匝道周邊路況，除於潭子交流道鄰近5處路口新設交通號誌，也同時將鄰近幹道（如福貴路、豐興路、仁愛路等）沿線號誌，以幹道連鎖及整體路網號誌時制優化方式，重新檢視、調整其秒數，減少用路人停等時間，並已打通祥和路銜接鐮村路，使潭子、豐原居民往來更便利。

交通局說明，國道4號豐潭段工程於2017年動工，原預計2021年底完工，中間因歷經隧道段發現新石器時代朴口文化遺址，以致部分停工進行搶救挖掘，後經主辦及工程單位加速工程，其中「潭子系統交流道至潭子交流道」已於去年1月22日階段性通車，讓豐南、潭子地區民眾可快速銜接台74快速道路路網，全線路段則於今日正式通行。

▲行政院長蘇貞昌（中）、交通部長王國材（左3）。（圖／台中市政府提供）

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