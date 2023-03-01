9歲童長新冠出現草莓舌！胸悶+心律不整+失眠　家長嚇壞急求診

記者游瓊華／台中報導

台灣新冠肺炎疫情近尾聲，但許多孩童仍飽受長新冠困擾。中國醫藥大學附設醫院統計，過去一年收治330名長新冠孩童，當中出現過幾例嚴重個案。一名9歲男童小恩確診康復後常覺得胸悶、胸痛，呼吸急促，連「睡覺都聽得到心跳聲而失眠」，反覆吃西藥未改善，家長趕緊帶往中醫求診，中醫一看赫見草莓舌，把脈後也發現小恩心律不整，透過中藥與雷射針灸，小恩情況才改善。

▲一名9歲男童確診後出現草莓舌，還有胸悶、心律不整症狀，家長嚇壞急帶小孩求診。（圖／記者游瓊華翻攝）



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▲賴琬郁表示，草莓舌是中醫溼熱夾雜的證型，初期用清溼熱藥物，後續可用生脈飲、炙甘草湯調養。（圖／記者游瓊華攝）

中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任賴琬郁表示，草莓舌是中醫溼熱夾雜的證型，初期可用清溼熱藥物，後續恢復期可使用蔘苓白朮散、六君子湯等除濕健脾處方，或生脈飲、炙甘草湯等調養；恢復階段燉煮四神湯（山藥、芡實、蓮子、茯苓），也可搭配薏仁加強祛溼健脾。

▲5歲女童小真(前排右)，確診後出現長新冠症狀，還感染黴漿菌，反覆發燒、咳嗽。（圖／記者游瓊華攝）

除了小恩之外，中醫兒科也收治一名5歲女童小真確診後出現長新冠，因反覆發燒，加上感染黴漿菌感染，高燒、咳嗽數周，三天兩頭就得到診所報到，讓小真母親心疼不已。賴琬郁初期先以蒼耳子散、葛根湯等中藥，後期以生脈飲、桂枝加龍骨牡蠣湯等處方調理，如今小真生病次數也大幅減少。

中國醫藥大學兒童醫院副院長謝凱生也補充，根據去年醫院7月開設的兒童後新冠特別門診所做的統計，後新冠兒童最常見的本土症狀包括咳嗽、疲倦、喉嚨、喘促，以及胸痛、心悸等問題，在今年疫情高峰後，類似求診的孩童、青少年案例也增多，提醒家長要留意孩童免疫力下降等警訊。