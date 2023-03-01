夜歸女恍神衝大溝「連人帶車水裡浮沉」　獲救崩潰緊抱友人痛哭

▲桃園市徐姓女子昨天凌晨開車返家，疑似恍神衝入觀音區忠福路富源段一處邊溝，轎車在水中載浮載沉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓女子昨（28）日凌晨開車返家，行經觀音區忠福路富源段時，疑似恍神衝入大排水溝，連人帶車在溝裡載浮載沉，路人發現後報警處理，大園警消據報趕往救援，順利將徐女拉出車外，但徐女疑似飽受驚嚇，徐女見友人到場當場抱著痛哭，所幸僅皮肉傷，送醫治療後並無大礙，至於肇事原因仍由警方調查中。

▲桃園市徐姓女子昨天凌晨開車返家，疑似恍神衝入觀音區忠福路富源段一處邊溝，警消將徐女救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，49歲的徐姓女子昨天凌晨3時許下班開車返家，行經觀音區忠福路富源段296巷附近，疑似精神不濟衝入邊溝，當時水深近1公尺深，轎車陷入邊溝後載浮載沉，路人發現車內疑似受困拍打車窗求助，員警獲報後立即到場處理，第一時間立即通知消防人員協助救援。

▲桃園市徐姓女子昨天凌晨開車返家，疑似恍神衝入觀音區忠福路富源段邊溝，徐女被救出後見到友人緊抱放聲痛哭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員抵達後，發現轎車車門損毀且遭水流包圍無法打開，利用伸縮梯至溝渠中，確認徐姓女子身體狀況，隨後以擊破工具打破後擋風玻璃，引導徐女緩步爬向後車廂位置，再由消防人員協助拉出車外，從水流中返回路面。

▲桃園市徐姓女子昨天凌晨開車返家，疑似恍神衝入觀音區忠福路富源段一處邊溝，徐女獲救後被送醫治療，幸無大礙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐女獲救後疑似驚嚇過度，無法陳述案發過程，經警方聯繫其友人到場，徐女見友人到場緊抱痛哭失聲，徐女聲稱，案發時下班開車返家，行經該處彎道，疑似恍神沒注意路況，才連人帶車衝進邊溝，當下嚇到腦袋一片空白，不知如何是好，感謝警消及時到場救援，讓她能順利脫困。

警消檢視徐女身體狀況，初步僅發現有部分肢體擦挫傷，經救護車送醫治療後，幸無大礙，徐女對警消合力協助脫困則感謝再三。