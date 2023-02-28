連假最不塞車的好去處曝光　西濱沿岸好風光228連假日湧千人

▲雲林緊鄰西濱的口湖遊客中心連假每天幾乎逾千人造訪，沿線還有成龍溼地、梧北鐵花窗社區等景點，是連假避開人潮首選，預計下波人潮在清明連假。（圖／口湖遊客中心提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

228四天連假國道、省道每日車流滿滿，西濱快速道路亦湧入車潮，雲林緊鄰西濱的口湖遊客中心228連假每天逾千人造訪，遊客中心今（28）日表示，雲林縣政府推動「發現61幸福公路」，吸引遊客沿著西濱快遊雲林，沿線還有成龍溼地、梧北鐵花窗社區等景點，是連假避開人潮首選，預計下波人潮在清明連假。

西濱快速道路台61線已全線通車，因全程不收費被稱為「窮人的高速公路」，228連續假期不少遊客看準西濱海岸景點串連，是騎重機、自行車與自駕遊最佳去處，口湖遊客中心進入連假後遊客蜂擁而至，除了來自國內各地的遊客外，也出現不少團體或家族出遊的小巴士、遊覽車團客，盛況可比春節連假。

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▲雲林緊鄰西濱的口湖遊客中心連假每天幾乎逾千人造訪，沿線還有成龍溼地、梧北鐵花窗社區等景點，是連假避開人潮首選，預計下波人潮在清明連假。（圖／口湖遊客中心提供）

口湖遊客中心負責人蔡云姍表示，疫情趨緩出遊人數大增，加上大家在都會區悶久了，想到非都會區感受自然風光，228連假每天來訪人數超過千人，中心的70餘輛免費自行車都不夠用，用餐人潮更讓廚房忙翻天。

蔡云姍說，雲林縣政府除爭取在口湖設置西濱快第1個休息站，並規畫「發現61幸福公路」，串聯雲林沿海4鄉鎮資源，推出各種旅遊行程，景點包括口湖鄉成龍溼地、梧北鐵花窗社區；四湖鄉三條崙海水浴場、海清宮包公祖廟；台西鄉安西府；麥寮鄉晁陽綠能農場等，吸引不少民眾按圖索驥遊雲林。

蔡云姍提到，口湖遊客中心設有「甘苦人」品牌產品，並成立雲林縣第1處「魅力農店」，餐飲與產品多採用在地食材，讓遊客享用最新鮮的美味，還有「清真認證」方便穆斯林遊客造訪，讓雲林旅遊更國際化。

▲雲林緊鄰西濱的口湖遊客中心連假每天幾乎逾千人造訪，沿線還有成龍溼地、梧北鐵花窗社區等景點，是連假避開人潮首選，預計下波人潮在清明連假。（圖／口湖遊客中心提供）