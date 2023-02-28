　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懷第1胎被婆婆逼吃18萬珍珠粉：孫女要白嫩　她崩潰：壓力好大

人妻抱怨婆婆想要白皮膚孫女，要求她每天吃珍珠粉。（示意圖／翻攝自pixabay）

 ▲人妻抱怨婆婆想要白皮膚孫女，要求她每天吃珍珠粉。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

有句話說「一白遮三醜」，不過皮膚色澤主要由基因決定。一名準媽媽無奈，婆婆希望她生下白皮膚的孫女，要她定時吃珍珠粉，還會親自去確認，搞得她壓力山大，掀起一番議論。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》提到，婆婆一家人膚色都偏黑，而她也是有點黑，自從懷第1胎驗性別得知是女生，婆婆就很瘋狂，希望孫女一定要白白嫩嫩的，每天都來「關心」，確認她有沒有按時服用珍珠粉，還透過水產親戚去買野生珍珠請人磨成粉，「她說外面很多珍珠都是養殖珠，品質不是很好，而且還會打藥養殖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感到壓力很大。（示意圖／翻攝自pixabay）

 ▲原PO感到壓力很大。（示意圖／翻攝自pixabay）

婆婆向原PO不斷炫耀，一罐珍珠粉要18萬，更拿其他人吃的做比較，「說別人吃的幾萬元珍珠粉那種不好，我們要吃就要吃最好的」，要求她一定要每天吃一勺，吃完再買要繼續吃。如今越接近生產，她就越焦慮，真心希望婆婆不要每天上門，直言：「我壓力大啊！」

此文一出，引來熱烈討論，網友一致表示：「基因決定膚色不是嗎？如果吃珍珠粉會變白，那世界上就沒有黑人了」、「基因大於珍珠粉好嗎？不然叫非洲人吃珍珠粉，全世界都是白人了！黑色皮膚也是一種美感，看怎麼切入欣賞」、「皮膚顏色由基因決定…無法勉強的啊」、「基因決定，夫家膚質粗黑，兒女都遺傳粗黑皮膚」。

延伸閱讀
暖暖包當球、紅綠燈當籃框　高雄少年大街上演「灌籃高手」慘遭開罰
3月慎防美國股市、俄烏戰爭！　占星師：太陽凶星將為期1個月
日本百年溫泉旅館「1年只換2次水」　社長竟稱：客人少不用換

ET快訊
星宇極短航線「1服務」將消失！　乘客卻狂讚
快訊／林書豪23分7籃板6助攻勝弟弟　無力獨撐鋼鐵人吞敗
快訊／魔獸奪T1明星賽MVP　公開喊話了！
這景點連2天擠爆急喊「趕人」　今人數剩一半
曾吃成胖子！大胃王男網紅「變身骨感辣妹」網嚇呆
炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」　這群人合照比YEAH
快訊／魔獸隊單場狂轟179分　霍華德領軍T1明星賽奪勝
傑尼斯恐怖性醜聞！　逼藝人陪睡口愛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

懷第1胎被婆婆逼吃18萬珍珠粉：孫女要白嫩　她崩潰：壓力好大

星宇極短航線「1特別服務」將消失！乘客卻狂讚：正確的作法

這景點連2天擠爆急喊「趕人」　今人數剩一半...九族：被嚇到？

挺普丁女高音安娜涅翠布柯訪台惹議　國家交響樂團緊急取消演出

連假最不塞車的好去處曝光　西濱沿岸好風光228連假日湧千人

從當兵到當阿公…蚯蚓慢慢爬滿雙腿　微創手術助他解幾十年困擾

超多人愛設「貪睡鬧鐘」　專家1關鍵喊母湯！

獨／直擊月老牽線！185鮮肉被賜籤「孤獨無伴」　轉身遇長腿妹不哭了

SBL罰球中！場邊啦啦隊突然一字馬　露屁蛋「上下搖臀狂扭」

冷空氣明晚襲台「秒跌13度」　最冷時段曝！一周雨區變化出爐

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

懷第1胎被婆婆逼吃18萬珍珠粉：孫女要白嫩　她崩潰：壓力好大

星宇極短航線「1特別服務」將消失！乘客卻狂讚：正確的作法

這景點連2天擠爆急喊「趕人」　今人數剩一半...九族：被嚇到？

挺普丁女高音安娜涅翠布柯訪台惹議　國家交響樂團緊急取消演出

連假最不塞車的好去處曝光　西濱沿岸好風光228連假日湧千人

從當兵到當阿公…蚯蚓慢慢爬滿雙腿　微創手術助他解幾十年困擾

超多人愛設「貪睡鬧鐘」　專家1關鍵喊母湯！

獨／直擊月老牽線！185鮮肉被賜籤「孤獨無伴」　轉身遇長腿妹不哭了

SBL罰球中！場邊啦啦隊突然一字馬　露屁蛋「上下搖臀狂扭」

冷空氣明晚襲台「秒跌13度」　最冷時段曝！一周雨區變化出爐

父母患脂肪肝「孩子也可能有」！研究：風險增近3倍　嚴重恐成癌

北海道玩雪就到星野TOMAMU！30坪客房有雪景浴缸、夜逛愛絲冰城

聖彼得堡「機場半徑200km空域」原因曝光　俄國防部：戰機軍演

台中秋紅谷驚喜迎5隻「萌鵝寶」　黑天鵝一家7口游湖

協助納管未登記工廠 　南投縣3／3辦理改善計畫說明會

5男女為吃石門肉粽全進醫院！車門綁祈福布條　自撞山壁畫面曝

2024桃園立委選戰　牛煦庭「點名」林飛帆參戰同選區

228事件76週年紀念追思　張善政：須深刻記取教訓、不能遺忘

228連假竹山鹿谷景點人氣旺　竹山警分局現場宣導反詐騙

快訊／林書豪23分7籃板6助攻勝弟弟　無力獨撐鋼鐵人吞敗

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

今晨7.4℃！　明晚變天雨來了

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

冷空氣襲台秒跌13度　最冷時段曝

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

「天喜桃花」加持　4生肖今年脫單結婚都來

親友祝過世親人「畢業快樂」！看板感動萬人

90%台灣女生有「1優點」　他搭捷運狂讚

好市多經典蛋糕疑縮水7cm！員工揭真相

好市多「超值1神物回歸」！她讚佛心：8年沒漲價

更多熱門

相關新聞

27歲女淚嫁63歲老翁　爺孫戀5年愛上他

27歲女淚嫁63歲老翁　爺孫戀5年愛上他

印尼一名27歲女子安娜（Ana Amalia）在TikTok分享了她和63歲老翁埃門（Emen Hidayat）之間的「爺孫戀」故事。安娜在2018年在父母的安排之下被迫嫁給埃門，當時她完全無法接受年齡相差36歲的婚姻，並表示他們的婚禮沒有微笑，只有眼淚。但是相處久了，安娜逐漸愛上了埃門，也感謝上天賜予她幸福的生活。

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

NFL百萬年薪球星「住體育館2年」省錢

NFL百萬年薪球星「住體育館2年」省錢

228連假3星座財運爆棚　開運方法大公開

228連假3星座財運爆棚　開運方法大公開

「外省人228」713事件　上百學生、2校長血染澎湖灣

「外省人228」713事件　上百學生、2校長血染澎湖灣

關鍵字：

周刊王婆婆珍珠粉

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

蔡天鳳現任老公首現身！

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

別一直想血拚！古巴2敗讓教頭怒了

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

福特「新國民7人座休旅」現身

特斯拉「Model 2」有望登場！

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面