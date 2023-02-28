懷第1胎被婆婆逼吃18萬珍珠粉：孫女要白嫩　她崩潰：壓力好大

▲人妻抱怨婆婆想要白皮膚孫女，要求她每天吃珍珠粉。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

有句話說「一白遮三醜」，不過皮膚色澤主要由基因決定。一名準媽媽無奈，婆婆希望她生下白皮膚的孫女，要她定時吃珍珠粉，還會親自去確認，搞得她壓力山大，掀起一番議論。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》提到，婆婆一家人膚色都偏黑，而她也是有點黑，自從懷第1胎驗性別得知是女生，婆婆就很瘋狂，希望孫女一定要白白嫩嫩的，每天都來「關心」，確認她有沒有按時服用珍珠粉，還透過水產親戚去買野生珍珠請人磨成粉，「她說外面很多珍珠都是養殖珠，品質不是很好，而且還會打藥養殖」。

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▲原PO感到壓力很大。（示意圖／翻攝自pixabay）

婆婆向原PO不斷炫耀，一罐珍珠粉要18萬，更拿其他人吃的做比較，「說別人吃的幾萬元珍珠粉那種不好，我們要吃就要吃最好的」，要求她一定要每天吃一勺，吃完再買要繼續吃。如今越接近生產，她就越焦慮，真心希望婆婆不要每天上門，直言：「我壓力大啊！」

此文一出，引來熱烈討論，網友一致表示：「基因決定膚色不是嗎？如果吃珍珠粉會變白，那世界上就沒有黑人了」、「基因大於珍珠粉好嗎？不然叫非洲人吃珍珠粉，全世界都是白人了！黑色皮膚也是一種美感，看怎麼切入欣賞」、「皮膚顏色由基因決定…無法勉強的啊」、「基因決定，夫家膚質粗黑，兒女都遺傳粗黑皮膚」。

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