崑大再添一流師資　聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授

▲聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授（左），由崑大李天祥校長親頒證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學持續邀請業界大師蒞校授課，一流師資讓學生從產業先進學習並汲取經驗，1日禮聘公信電子董事長暨聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授，由李天祥校長親頒證書，宣明智董事長也以「亂世的希望－對有志青年的期許」為題，向在座師生分享經驗，未來則針對南部電動車技術研發相關經驗，不定期蒞校指導。

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崑山科大繼上月邀請甫榮退的台灣Panasonic集團前總經理林淵傳為榮譽講座教授，3月份更宣布禮聘宣明智董事長加入一流師資團隊，讓該校的產業師資更加齊全。崑大在2019年時作為「青年精準就業計畫雲嘉南訓練中心」的試點單位，與當時的計畫負責人宣明智董事長已密切交流，2022年更進一步與公信電子、雍御企業簽署合作攜手建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，共同投入電動車技術研發及人才培育，此次邀請宣明智董事長蒞校技術指導，更加強雙方合作深度。

宣明智董事長積極關注電動車產業，協助政府及產業攜手大步向前，參與推動台灣半導體、資通訊高科技產業40年，擁有美國專利50項，成立並擔任3間創投公司董事長，親身參與成立百餘家新創公司，其中超過50家上市上櫃，並有豐富併購及重整經驗。而他所經營的公信電子深耕系統整合多年，其電子電控系統整合技術，位居承上啟下的重要位置。選擇與崑山科大產學合作，除優勢互補，也優化資源配置，彼此共享技術資源，有利促進電動車相關先進技術的研究開發，培育國家電動車產業優秀研發人才。

李天祥校長表示，因應全球暖化及碳排議題，淘汰燃油車的趨勢已在全球蔓延，但國內外對於電動車產業的人才培育未臻成熟，很榮幸能夠與宣明智董事長合作，並邀請他蒞校技術指導，該校已組成專業的電動車酷跑艦隊（KSU-EV Cool-Power Team），串接電動車技術研發與育才，期能在企業先進的助力之下，崑大能成為南部電動車首屈一指的研發中心，為電動車產業發展立下新的里程碑。