重症單位不吃芋圓、不能幫大體穿鞋　盤點你可能不知的「醫院禁忌」

▲醫院有許多禁忌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

各行各業都有各自的禁忌及迷信，醫院也不例外。有護理師分享，院內都會避免吃鳳梨，因其台語是「旺來」，意思是病人會一直來；再來是芒果，代表那天會「很忙」。飲品每日C也是大忌，相當於「每天都要做CPR」的意思。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師林軒任及亞洲大學附屬醫院護理長梁禕心，在Podcast上分享醫院禁忌。急重症單位不太吃「芋圓」，因芋圓諧音和救護車、消防車聲音很像，因此這些單位若要吃甜點，幾乎都會避開芋圓。

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不只飲食，探病也有些禁忌迷思。梁禕心表示，病房區椅子有限，有些民眾或探病家屬，只要看到沒地方可休息，就可能順勢坐在病床或輪椅上。但其實醫護人員都會稍微勸誡對方：「這是專門給病人用的。」因上面有病氣，若是比較健康的人去坐，可能會沾到不好的磁場。

林軒任也接著詢問往生相關禁忌。梁禕心說，病人要往生時，通常都是由護理人員進行大體基本清潔和穿衣。在她還是菜鳥時期時，曾將一名患者大體清理乾淨後，就順勢幫其穿鞋子。「旁邊的學姊注意到我後，立刻倒吸一口氣，跑過來和我說以後不要幫大體穿鞋。」

「因為在臨床上，幫大體穿上鞋子，代表祂要跟著你走！」梁禕心說，大體的鞋子基本上都會由家屬幫忙穿，護理人員最多幫忙穿上襪子就可以了。後來有新人因不曉得此事，替大體穿上鞋後，回去夢了好幾天這個往生者，跑去收驚後睡眠狀況才改善。因此，若遇到往生病人，彼此都會提醒一下。

▲病人快往生時，盡量不要站在床尾。

病人生命徵象逐漸變弱時，也盡量不要站在床尾。因床尾是病人魂魄要離開的通道，站在床尾等於阻礙通道；或是你這幾天身體狀況比較不好、精氣神較差，就會很明顯感受到身體有些不舒服，譬如頭暈、想吐。醫護人員通常都會在大體準備離開時，將圍簾拉上，盡量站在左右兩側做治療。

諸如此類的禁忌還包括，家屬給的紅包不能不收（可將錢退還、只收紅包袋）；往生時不能喊工作人員全名，因病人要往生時聽覺還在，被喊的名字會很深刻烙印在大體耳中；上班不能說自己很閒或很順，否則之後會開始爆忙起來等。

不過林軒任也說，其實醫護都是秉持救人的信念，雖然行得正，但有些禁忌還是會盡量避免，以免回家後自己心理有些負擔和遺憾，一直自己嚇自己。

※《ETtoday新聞雲》提醒，民間信仰，切勿盡信。