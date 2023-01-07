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想知道田地土壤健康嗎？ 　高雄區農業改良場協助您!

▲操作感應耦合電漿光譜儀檢測土壤營養元素。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲操作感應耦合電漿光譜儀檢測土壤營養元素。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

看到鄰田農友在施肥時，是不是也擔心自己的田區肥份不夠，而有趕緊跟著施肥現象呢?農友如果想瞭解田地土壤養分是否充足，並想維持健康土壤環境，農委會高雄區農業改良場籲請農友，可依據每年1次土壤肥力，以及灌溉用水檢測，瞭解土壤及水的酸鹼度(pH值)、電導度(E.C值)，並依據檢測結果來判斷土壤健康、肥料施用策略，及提升作物生產品質。

▲操作感應耦合電漿光譜儀檢測土壤營養元素。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲操作感應耦合電漿光譜儀檢測土壤營養元素。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

高雄場戴順發場長表示，適合作物生長的土壤酸鹼度(pH值)及及電導度(E.C值)須分別為6.00-7.00、0.2-0.6 dS/m為佳。依據土壤檢測報告就可以快速辨別土壤情況，並採取相關改善方法：(一)低pH值、高E.C值田土，應避免敷蓋不透氣的塑膠布或抑草蓆，並可增加灌水次數。(二)低pH值、低E.C值田土，可施用國產禽畜糞有機質肥料及石灰資材。(三)高pH值、低E.C值田土，可增加使用產酸性肥料，如硫酸銨、氯化鉀。(四)高pH值、高E.C值田土，應減少或不施化學肥料施用，讓土壤殘餘養分被利用。

戴場長說，臺灣環境高溫多濕，肥料分解速度快，且農友偏好使用速效酸性化學肥料，因此，長期不當施用易導致土壤酸化及鹽分過量累積，同一塊田區甚至出現植株生長明顯的高低差異。

這時首要檢查土壤是否已酸化或鹽化，並予以改善。當pH值低於5時，則磷、鉀、鈣、鎂等營養元素利用率降低，施用再多的肥料亦無法被作物吸收，更容易導致土壤鹽分累積及養分失衡，進而影響土壤健康。高雄場竭誠提供農友免費的土壤檢驗及諮詢服務，期待透過科學數據，協助農友合理施肥及穩定產量、品質，並維持土壤健康。

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