身體不規則流血…6歲妹一查「子宮頸癌」　媽愣：怎麼會得這種病

▲13歲女孩患子宮頸癌7年。（圖／翻攝自小莉幫忙）

記者鄭思楠／綜合報導

河南開封一名13歲女孩妞妞（化名）6歲時，身體突然出血，檢查後竟然被確診為子宮頸癌，為了治療她切除了子宮，在長達7年的抗癌之路上，整個家庭承受了很大的壓力，她一度想放棄自己的生命。近日，妞妞身體再次出現異常，而迄今為止仍未查出病因。

據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報導，母親悲訴，自己孩子妞妞在6歲時身體出現不規則出血，被確診為子宮頸癌，「當時聽到這個消息，我整個人都懵了，一個6歲的孩子怎麼會得這種病。然後我們就進行了化療放療，定期檢查，所有的項目都做了，可是在9歲的時候，醫生告訴我，復發了。」

母親稱，「她難受的時候就背對著我，不想讓我難受，因為她怕我比她更難受。我沒有別的選擇，同意了給她切除子宮。」

然而在女兒13歲那年，癌症再次復發，母親稱，當時女兒不斷給自己發消息說，「我不想治療了，我想放棄治療。」

聽到孩子這麼說，母親在高鐵上直接崩潰，「我們家孩子才13歲，就跟我說這樣的話，她是放棄了自己的生命，還是放棄了我。我說孩子妳放棄了，那媽媽呢，媽媽怎麼辦，媽媽不想放棄妳，我不能沒有妳啊。我把所有的愛都給了她，我的兒子也在說，媽媽妳能不能看看我，妳每天都在看著姊姊。」

妞妞哭著表示，「感覺因為我連累了一整個家庭，他們花在我身上的時間和精力太多了。」聽著女兒這麼說，母親眼淚奪眶而出，她抱著女兒安慰，「我不想給人生留下遺憾，不想以後的人生沒有妳，如果沒有妳，我感覺自己也活不下去了。」

在母親、老師、記者的多方勸慰下，妞妞終於重拾信心，決定繼續接受治療。母親表示，只要孩子能長大成人，有一絲希望自己都不會放棄，希望業內人士能給出一些建議幫助孩子。