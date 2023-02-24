國民法官首案開審！男業務告白遭拒13刀奪命　選出備選150人

▲台中地院行政庭長李進清。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

全台第一件國民法官案件24日上午於台中地院開準備程序庭，本案黃姓男業務員因對施姓男同事有好感，告白失敗後持刀闖入施男住處，猛砍13刀致死，檢方依殺人、侵入住宅等罪起訴；黃否認有殺人犯意，辯稱只是想嚇嚇對方。今日尚無國民法官參加，由檢辯雙方展開攻防；台中地院行政庭長李進清表示，準備程序完成後，才會進行國民法官選任，目前已備有複選名冊，屆時會由審判長抽出人選並通知到庭日期。

今天雖無國民法官到場，但因是《國民法官法》上路後的首件適用案件，仍受矚目，被告黃男的辯護人由律師黃致豪、李宣毅及林陟爾，被害人家屬為由律師許富雄、廖怡婷擔任告訴代理人；台中地檢署由公訴檢察官張凱傑、何建寬及黃芝瑋蒞庭；承審法官是審判長唐中興。

檢方起訴指出，2022年10月間，黃姓電商直銷業務員（22歲）闖進同事施姓男子（22歲）租屋處，持刀猛刺施男造成大量失血慘死，黃男一度辯稱是債務分配糾紛，後來檢警攻破心防，黃男坦承對施男有好感，告白遭拒後，購買2把牛排刀潛入施男住處，朝其頸部、胸口猛砍13刀，造成施送醫不治。

李進清表示，台中地院112國審重訴字第1號案件今日上午9時30分進行第一次準備程序，約於中午12時完成，審判長唐中興諭知3月3日下午3點再開準備程序。

李進清提到，依照國民法官法規定，準備程序完成後會進入國民法官的選任程序，選出過程不會公開，將從500人名單中選出150名候選國民法官，然後再篩選出6名國民法官，以及2名備位國民法官，準備程序結束後，才會通知國民法官出庭。