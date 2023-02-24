狠男6槍擊斃好友情侶檔！無期徒刑確定　被害家屬「求判死」夢碎

▲台南男子金文龍(坐地者)為投資糾紛槍殺好友姚姓男子及其郭姓女友，被害人家屬求判死沒被法官採納。（資料照／記者林悅翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台南男子金文龍和姚姓老友因投資糾紛翻臉，2020年仗著酒意砸了姚男的郭姓女友所經營檳榔攤洩憤，事後不滿郭女報案揭露他是通緝犯、姚男還幫郭女講話，金男不顧彼此10多年交情，酒後竟開6槍射殺姚男2人，檢方依殺人罪嫌起訴金男求處死刑，法官認為金男手段雖兇殘、但非「無差別殺人」、未達須判死程度，一、二審均判金男無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

本案被害人家屬不服一、二審都讓金男逃死，上訴痛陳被害人也有身而為人的生命權，甚至有比金男更溫暖的家庭、更互相關懷的家人，但2人的生命卻取決於金男一時情緒、求饒也不能多延長一刻，若不將金男判死，無從撫慰生者椎心之痛，更撼動大眾對於殺人行為的評價，但家屬的請求沒被採納。

判決指出，金男(57歲)和姚男(55歲)於本案發生前，在台南市學甲區合夥經營工地福利社，暗地裡還一起投資賭場，姚男後來與開檳榔攤的郭女(45歲)交往，2人打算在七股區合開第4家檳榔攤，金男擔心福利社生意受影響、覺得姚男不講義氣，加上在郭女的檳榔攤前停車曾被郭女驅趕，金男對2人心生不滿。

2020年2月17日晚間9點多，金男仗著酒意到郭女的1家檳榔攤，持球棒、石塊搗毀店門玻璃與招牌，持鋤頭嗆郭女「今天要把妳的3間檳榔店都砸毀」、「只要營業1天我就砸1天」等語，結果被郭女報警當場查獲他酒駕，更揪出他另案被通緝中、一併送辦。

▲金文龍開槍行凶現場。（資料照／記者林悅翻攝）

金男交保後聽聞郭女的弟弟放話要教訓他，氣得去質問姚男到底站哪一邊，姚男試圖安撫，金男覺得被敷衍，同月21日下午在家喝酒越想越氣，立刻帶著藏放多時的1把改造手槍與12發子彈，搭計程車逕闖姚男家，不顧姚男2人求饒「不要這樣」，冷血朝2人頭胸等處各開3槍，姚男2人倒臥血泊，當天下午3點多被朋友發現送醫，仍雙雙不治。

金男行凶後逃離，因餘怒未消，專程到郭女經營的3家檳榔攤逐一砸店，隨即流竄台南地區躲藏，期間還於同月25日晚間6點多，在佳里區偷走1輛機車代步，因此暴露行蹤，當晚7點就連同作案用槍彈被警方圍捕到案，並被聲押獲准。

金男全部認罪，懊悔衝動斷送與姚男的兄弟情，更自責不該遷怒郭女加以殺害，檢方起訴金男涉犯殺人、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，求處死刑。

▲金文龍逃亡時偷車代步，被警方循線緝獲。（資料照／記者林悅翻攝）

法官指金男自認行凶前雖剛喝過酒，仍知自己在做什麼、醫院也鑑定金男行凶時並無精神耗弱狀況，沒有減刑條件，不過法官認為金男雖預謀殺人、手段兇殘，造成被害人家屬驟失親人的悲痛遺憾，可是金男行凶時因先前一連串刺激而失去理智，不是「無差別殺人」，應無反覆實施的高度危險性。

此外，法官查明金男先前另案服刑期間無違規紀錄，代表刑罰對他仍有效果，金男本件到案配合偵審，也對被害人的家屬道歉願和解，儘管沒錢賠償，態度仍尚稱良好，金男犯行雖屬《兩公約》所定「情節最重大之罪」，但未達須判死程度，加上坐牢不能喝酒，可斷絕他酒後衝動犯錯的機會。

一、二審據此將金男本案所犯殺人、《槍砲條例》共7罪，均合併判處無期徒刑、褫奪公權終身，藉由至少服刑25年才有機會假釋的長期監禁，達到如同死刑與社會隔絕目的，促使金男反省改過。