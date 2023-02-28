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台東環保局公布空污數據　空氣品質逐漸好轉

▲台東縣環保局今起也出動灑水車至當地進行全面性灑水，降低懸浮微粒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局今起也出動灑水車至當地進行全面性灑水，降低懸浮微粒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東建農垃圾掩埋場自26號發生火災後，在台東縣消防局、台東市公所掩埋場人員不眠不休的持續搶救，火勢受到控制後，周邊空氣汙染情形也逐漸改善，其中，民眾最在意的空氣品質恢復情況，台東縣環保局28日表示，最新資料顯示目前為接近「普通等級」，將持續出動灑水車降低空氣中的懸浮微粒，盡速協助居民恢復空氣品質及正常生活。

▲台東縣環保局今起也出動灑水車至當地進行全面性灑水，降低懸浮微粒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣環保局表示，透過雲林環保局所支援的移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」，所監測到主要污染物PM10的數值從昨日的平均456ug/m³，今早88～119ug/m³改善至接近普通等級範圍。濃煙的主要污染物PM10，雖會從人體自行代謝，但仍建議民眾進出戶外盡量以佩戴口罩為主，並建議前往市公所提供的安置場所。

另外，環保局在火災發生後並緊急支援1200個N95、10000個成人及850個兒童用口罩供建農里里民防護使用。為了盡快降低PM10 ，今起也出動灑水車至當地進行全面性灑水，降低懸浮微粒，呼籲鄉親尤其呼吸道敏感族群，關好門窗，外出做好個人防護。

▲台東縣環保局今起也出動灑水車至當地進行全面性灑水，降低懸浮微粒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局進一步說明，移動式空品監測車「氣相層析質譜儀（GC/MS）監測車」作業方式是透過連續24小時在固定的地點採集空氣中物質，本次所採集到的有二氣化碳、氮氧化物、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒PM10、氨氣、總還原硫等污染物，其中最高的為PM10懸浮微粒，其直徑等於1根頭髮的直徑，因不斷地實施有效地降低懸浮微粒措施，空氣中所採集到的懸浮微粒雖已逐減輕為普通程度，提醒民眾進出戶外盡量以佩戴口罩為主。

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