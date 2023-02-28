國道3號龍井段「連2天濃煙遮天」原因曝光　空拍角度超震撼

▲國三龍井段連續2天被濃煙遮蔽，消防局解釋原因。（圖／台中消防局第四大隊龍井分隊）

記者趙蔡州／綜合報導

國道三號台中龍井26、27日連續2天都出現濃濃煙霧，嚴重影響用路人行車安全。對此，台中消防局解釋，龍井區連續2天都發生墓區的雜草火警，產生的濃煙蔓延到國道進而影響交通，研判是因為清明節將至，許多人提前掃墓造成火警，呼籲民眾除草時不要燃燒雜草，離開前也務必把火徹底熄滅。

台中消防局表示，每年清明節前的連續假期或周末，墓區的雜草火警件數就會增加，例如這次228連續假期，光龍井區26日就有第四公墓、龍目井巷、水里社路、龍新路等多處路段、山林發生火警，而27日龍井區第五公墓火警，不但延燒到竹坑步道兩側，濃煙更嚴重影響國道3號上駕駛人的行車安全。

▲消防局指出，許多火警發生在墓區，由於地點偏僻，無法拉水線灌救，導致消防人員只能扛著水及器材前往救災。（圖／台中消防局第四大隊龍井分隊）

消防局指出，由於墓區範圍相當廣，許多起火的位置無法拉水線灌救，導致消防人員只能扛著水及器材前往救災，像是26日清水區橫山公墓火警、27日龍井區第五公墓火警，消防人員均是一大早就在現場救災，一路忙到晚間甚至隔天清晨才能收隊。

由於清明節將至，許多人提前掃墓，導致火警發生機率增加，台中消防局龍井分隊26日在臉書分享「清明防火口訣，4不2記得」，提醒民眾掃墓時務必注意，避免發生危險。

清明防火口訣如下：

「不」任意燒雜草，必要時應拔除雜草後找空地燒棄並在旁警戒，以免飛火延燒。

「不」隨意丟煙蒂，抽煙時請勿隨意丟棄煙蒂，避免造成林野墓地火災。

「不」讓冥紙飛揚，燃燒冥紙時應在旁留意其燃燒情形，以免冥紙飛揚造成災害。

「不」放爆竹煙火，建議使用環保鞭炮代替燃放爆竹，如需燃放鞭炮應特別注意周邊防火及自身的安全。

「記得」撲滅餘燼，離開墓地時應仔細檢查是否有未熄滅火源，請妥善運用水源將餘火澆熄後再離去。

「記得」隨手收拾垃圾，離開墓地時，請將所帶來或製造垃圾一併帶走，維護環境整潔。