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臉書「Messenger」新功能曝光！　將增點名、限時用照片蓋樓

▲臉書訊息將增新功能。（圖／翻攝自社群媒體顧問Matt Navarra顧問）

▲臉書訊息將增新功能。（圖／翻攝自社群媒體顧問Matt Navarra顧問）

記者陳依旻／台北報導

FB的Messenger將有新功能！根據外媒《The Verge》報導，Messenger即將多出，可用圖片或影片蓋大樓「點名」的新功能，類似去年在美國爆紅的「BeRell」App內建的「點名」（Roll Call）功能。

「BeReal」反主流玩法圈出一票粉，用戶得限時用前後鏡頭的照片，自拍還有拍下目前正在做的事情，不能決定發文時間、不能修圖、不能按讚，如果延遲太久、重複自拍，會在系統留下紀錄，極度貼近「最真實生活」在歐美國家大受歡迎，Messenger的新功能就和「BeReal」有異曲同工之妙。

根據外媒分享的截圖，可以看到正處於開發測試中的Messenger「點名」新功能，未來，在群組聊天中的人們，被點名到的人，有5分鐘的時間用自己的照片回應點名，點名者可自由定下要人們拍下午餐或寵物等照片。

據外媒描述，在發布點名之前，是無法查看其他人的點名提交，只有完成上傳分享照片後，才能看到群組內其他朋友分享的回應內容與上傳的照片。

具體上線時程未可知，但唯一可確定的一點是，Messenger新功能也宣示，用戶跟用戶之間將有更深度的互動分享，以及新的群組聊天體驗，也能幫FB提升使用者的黏著度。

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