漁民捕鯊剖肚發現人類斷肢！　家屬看「殘骸刺青」崩潰：他失蹤8天

▲翅鯊（dogfish sharks）一般對人類並無攻擊性。（圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
阿根廷一名男子開著越野車出門後就失蹤，家屬報警後仍遍尋無果。沒想到男子失蹤8天後，當地漁民竟在一條鯊魚的胃裡發現人類斷肢，男子的家屬也憑藉著斷肢上的刺青，確認屬於該名男子，目前警方與法醫正在做深入調查，試圖釐清男子是生前還是死後被鯊魚吞下肚。
根據《太陽報》報導，現年35歲的巴利亞（Diego Barria）2月18日開著越野四驅車離開位於阿根廷南部丘布特省（Chubut）的住家，結果竟就此失聯，警方接著在20日紅岩區（Rocas Coloradas）附近的沙灘上發現他已受損的越野車。
附近的漁民確實也有看過巴利亞，因此當局加強了周邊的陸海空搜索，但依舊遍尋無果。沒想到2月26日一早向海岸防衛隊通報，他們在發現越野車地點附近捕到3條翅鯊（dogfish sharks），「清洗魚身時，發現其中一條魚體內有人類遺骸。」
而巴利亞的家屬也透過殘骸上的「綠色和紅色玫瑰」刺青確認了死者身分。目前刑事調查人員正在確認死因，因為翅鯊對人類威脅很小，應該不會發起致命的攻擊；據了解，吞下遺骸的翅鯊長約1.5公尺。
海岸防衛隊發言人荷西（José Mazzei）表示，目前正在確認巴利亞是受傷落水後才遭鯊魚啃食，還是直接在海中遭到鯊魚攻擊。目前調查人員認為最有可能發生的狀況是，巴利亞「出了意外被捲入海中」才會被鯊魚啃食。
TRÁGICO HALLAZGO— CANAL 26 (@canal26noticias) February 27, 2023
Diego Alejandro Barría, de 32 años, salió a manejar su cuatriciclo en dirección al campo el domingo 18 de febrero pero nunca más volvió. Fueron tan solo unos días de búsqueda desesperada hasta que se conoció el horror fatal. https://t.co/qOnYxlhovi pic.twitter.com/NrYdRyLRE2
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