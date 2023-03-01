食人魔疑分屍同胞！行李箱藏「不明肉塊」飛出國　恐是人肉送驗中

▲巴西男子涉及謀殺罪，搭飛機逃亡時被發現行李箱中藏有「可疑肉類」，被懷疑有吃人肉的恐怖行徑。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西25歲男子費南德斯（Begolea Mendes Fernandes）涉嫌在荷蘭阿姆斯特丹殺害另一名巴西青年，他搭機逃亡卻在葡萄牙機場安檢時被逮。據葡萄牙媒體報導，費南德斯被懷疑有食人行為的跡象，行李箱中被搜出包在塑膠袋裡的幾塊「可疑肉塊」，警方擔心是死者遺體已經將肉類送實驗室分析。

根據巴西「BHAZ」與英國太陽報報導，費南德斯2月27日在葡萄牙首都里斯本機場轉機前往巴西時，因為出示了義大利身份證件引起邊境管制單位懷疑。當局人員搜查後發現他還攜帶著他人名義的其他證件，遂將人逮捕，進一步調查確定證件是偽造的。據費南德斯在網路社交媒體的帳號資料，他自稱來自巴西東南部的米納斯吉拉斯州。

▲費南德斯涉嫌在荷蘭殺害21歲的年輕藝術家洛佩斯。（圖／翻攝自Facebook）

葡萄牙警方發現，費南德斯身穿一件沾有血跡的衣服，行李箱中有一個塑膠袋包著幾塊可疑的肉類，隨後與荷蘭當局聯繫得知，他前一天在阿姆斯特丹因為涉及殺人案而被通緝，目前已將可疑肉塊送往警方的科學實驗室進行分析，估計未來費南德斯將被引渡到荷蘭接受調查。

荷蘭警方調查人員認為，費南德斯在荷蘭是借住於21歲巴西男子洛佩斯（Alan Lopes）與其母和2名姐妹同住的家中，但他2月26日晚間卻在住處殺害洛佩斯。附近鄰居案發前曾聽到爭吵聲，阿姆斯特丹當地警察在晚間9時20分發現洛佩斯的遺體，且明顯可見生前遭到「嚴重暴力犯罪」的痕跡。